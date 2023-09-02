風球蘇拉｜仍未落波食肆現人龍　廣東女遊客體驗港打風：昨晚很怕

颱風蘇拉襲港10號風球再現香港，今晨（2日）由10號風球轉為8號風球後，銅鑼灣和旺角街頭午市行人不多，僅少數食肆照常營業，但亦有少市民趁「風減了」的「風假」到戲院消磨時間。然而，來自廣東旅客本計劃到中環摩天輪遊玩，風暴蘇拉襲港只能改到戲院：「昨晚很怕.....(在酒店)就聽著玻璃窗在響。」



戲院亦不乏想趁8號風球睇戲的市民，當中有不少市民趁著「風假」特意帶著子女睇戲。戲院的售票處、自動售票機外有不少市民正選購戲飛。（鄧康翹攝）

今日中午12時仍是8號風球下的銅鑼灣，路面有不少散落樹枝樹葉，行人不多，大部份商店未有開業，僅少數食肆照常營業。然而，戲院不乏欲趁「風假」看電影的市民，有市民趁著「風假」特意帶著子女睇戲，售票處、自動售票機外有不少市民正選購戲票。

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有市民趁風假一家大細睇戲

有市民特意帶同子女前來看電影享受親子時光。陳先生表示，是趁著風球假帶同兒子前往戲院，不過陳先表示無特別興奮，「冇咩特別嘅，不過都係趁放假同仔仔過嚟。」

來自廣東的寇小姐與郭小姐表示，在港逗留三天。郭小姐表示，來港前已規劃好行程：「（今日）想說去中環摩天輪之後再去坐露天巴士，然後再到尖沙咀坐船看夜景。」同行的寇小姐則指，昨晚感受到十號風球的威力，對今早出行亦有些擔心：「昨晚很怕，所以提前回酒店了，就聽著玻璃窗在響。」

旺角點心店下午1時起現人龍

有市民就選擇飲茶，中午1時許旺角大部分連鎖餐廳、酒樓、超級市場、藥房以及戲院都有營業。其中一間點心店門外有人龍，店內坐滿人。

旺角居民何先生表示因為有「風假」所以帶同太太飲茶。何先生又讚揚天文台有預早通知市民準備：「預早講明話會有幾號風球，咁公司同僱員都冇咁捩棄。」

大圍及馬鞍山的商場午後開始人多

在新界，大圍及馬鞍山午後開始人變多，商場內的超市、食肆及戲院都有人流，雖未及平時周末，但也熱鬧。