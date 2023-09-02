颱風蘇拉｜政府提早設跨部門應對　議員讚工作迅速、有進步

颱風「蘇拉」襲港，政府提早展開跨部門應對工作。民建聯港島東立法會議員梁熙表示，稱讚政府提早部署應對，例如政府在8號風球懸掛前，已經在杏花邨遊樂場加裝擋水板。新民黨新界東北立法會議員李梓敬亦表示政府大有進步，提早通知讓市民做好準備之餘，清理樹木等工作亦相當迅速。



梁熙。（盧翊銘攝/資料圖片）

杏花邨提早加裝擋水板

梁熙指，政府在颱風來港之前，已經告知市民提早準備，亦有應變工作。他舉例指，按既定程序，杏花邨的擋水板應在8號風球時加裝，但政府本次提早應對，未懸掛3號風球前，東區民政處亦通知康文署加裝。

此外，他指東區民政處亦提早聯絡筲箕灣阿公岩村及柴灣歌連臣角寮屋區居民，同時聯絡先前出現石屎剝落的大廈，即柴灣合明工業大廈及西灣河麗灣大廈，提醒做好防風措施。至於臨時庇護中心的開放，他表示有到場觀察，設施齊全、人手充足。

李梓敬。（林靄怡攝/資料圖片）

民政處有監察城門河水位

李梓敬亦指，政府提早通知颱風消息，讓市民提早部署上下班的安排，而民政處反應快，在多區開設庇護中心，有高度參與。他又稱，雖然部分地區有樹木倒塌，但政府清理樹木方面亦反應迅速，直言進步很多。

至於城門河的情況，他指都有水浸情況，但並無對市民造成太大影響，當區民政處職員亦實時監察水位高低，值得讚許。他認為較「山竹」、「天鴿」襲港時更理解颱風的嚴重性，加快部署