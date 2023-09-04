教大Ocamp兩女生稱被強姦及性騷擾　皆涉同一名28歲男組員

繼港大迎新營Ocamp疑爆非禮案後，有兩名大學生分別在社交媒體上表示，在迎新營期間被性騷擾。其中一位事主指，在洗澡前已告知同組同學浴室鎖壞了，不要內進，惟有男組員衝入浴室，更拉開浴簾。另一位事主則指，在房被強吻以及強姦，帖文最後指，兩宗案件的施害者為同一人。



據了解兩宗事件均涉及一名28歲姓嚴報稱男辦公室助理，女事主為一名23歲及一名18歲教育大學女學生，受害人均有報警，均施害人為同學，現分別列作雜項事件及強姦案。教大回應指，對校園欺凌及性騷擾採零容忍態度，由於指控的性質嚴重，學生事務處呼籲知情人士向校方提供進一步資料。



教大稱指控的性質嚴重，學生事務處呼籲知情人士向校方提供進一步資料。（資料圖片)

有人網上撰文寫強姦經過：男子無戴安全套情況下性侵事主

繼港大迎新營爆非禮案後，又有學生在社交媒體帖文指在迎新營期間被性騷擾，其中一位事主指，在7月Ocamp的時，與兩位男同學在房間玩啤牌，當間中一位男同學離開後，施害者立即鎖門強吻事主，更伸手入事主褲摸其下體，事主有作出反抗但未有成功。施害者其後更在沒有戴安全套的情況下性侵事主。帖文者表示，在迎新營完結當晚已報案，已交由重案組接手。

男子衝入浴室拉開浴簾窺視女事主沖涼

另一位事主在帖文表示，在洗澡前已告知同組同學浴室鎖壞了，不要內進。惟有男組員衝入浴室，更拉開浴簾，對其後方只以輕浮的態度表示，「唔好意思我冇帶Con（隱形眼鏡）咩都睇唔到，我自隊兩板酒」。帖文事主指，迎新營的舉辦日期為8月27至28日，事主在31日報案，被警方指太遲報案以及證據薄弱。

以上其中一篇帖文最後指，兩宗案件的施害者為同一人。

其中一位事主指，在7 月尾迎新營的時，施害者在沒有戴安全套的情況下強姦女事主。(社交媒骿截圖）

消息指兩宗風化案均涉及Ocamp，涉及一名28歲姓嚴男辦公室助理，以及兩名教育大學女學生。

偷窺案發生在教大攝影學會和機電學會舉辦Ocamp

最近一宗發生在8月27日至28日、在大嶼山嶼南道0號香港基督教女青年會梁紹榮渡假村。據了解，當日教大攝影學會和機電學會舉辦Ocamp，期間女事主及疑人共5男4女一同玩樂，女事主在上址浴室沖涼時，疑人突然衝入浴室，並拉開浴簾，然後就離開浴室。女事主感到不舒服，分別向平機會和大學匯報事件，並且自行報案作紀錄之用。

強姦案涉紅十字會聯校迎新Ocamp

另一宗發生在7月22日至23日由香港紅十字會主辦的聯校迎新Ocamp，地點為元朗大棠山道31號保良局賽馬會大棠渡假村會所B座01某室。據了解，一名18歲教育大學一年級女學生在23日凌晨5時，與疑人及另一男子(其他宿友)在宿舍房間的床上喝酒，約一小時後男宿友離開，疑人突然對女事主上下其手，她有表達不想並反抗，但無效，事後疑人強姦了事主。女事主在Ocamp結束後報案。

教大籲知情人士向校方提供進一步資料

教大回應指，對校園欺凌及性騷擾採零容忍態度，由於指控的性質嚴重，學生事務處呼籲知情人士向校方提供進一步資料。此外，校方亦會視乎情況，將個案交由學生紀律委員會處理。若個案涉及刑事成份，亦會轉予執法機構調查。