港大護理系Ocamp風波｜事主疑連續兩日被非禮　曾向兩男組長投訴

有香港大學護理系新生在網上稱參與迎新營（Ocamp）時被「組爸」非禮，並指有「組爸媽」吸食大麻。警方經調查後，昨日（30日）拘捕20歲港大男生，涉嫌在迎新活動中非禮18歲女子。

消息指，護理系迎新營於8月20至22日在元朗保良局賽馬會大棠度假村舉行，被捕人是男組長，但並非與女事主同一組。他被指入營第一日（20日）在度假村活動室，用雙手觸摸女事主靠近胸部的腋下，並從腋下到腰部進行猥褻。女事主的男組員目睹此事發生。入營第二日（21日），學生在宿舍客廳聊天，期間被捕人分享過去的經歷，並用手指抓撓女事主的前臂演示，同一名男組員再次目睹事件，而女事主感到被冒犯，遂向兩名男組長投訴。



據知，警方經調查後，確認被捕人身份，並到其住所拘捕。而被捕人在警誡後否認罪項。警方檢獲手機及兩件涉案迎新營T shirt，案件交由新界北總區重案組第1隊跟進。至於新生的其他指控，包括吸食大麻、洗手間有安全套等，暫時未有證據證實，案件仍在調查中。



香港大學今日（31日）發新聞稿回應，稱確認近期學生會迎新營事件，警方以涉嫌非禮扣留一名香港大學學生協助調查。校方重申絕不容忍不法行為，將嚴肅跟進事件。