退休漢涉非禮養女　為被告化妝被要求手淫　事主稱：驚佢哋唔要我

退休漢涉嫌在其妻的養女約10至11歲時，買化妝盒給養女，並讓養女為他化妝，期間要養女為他手淫，之後亦涉多次同樣要求。多年後一家三口發生爭執，退休漢涉扯養女頭髮並叉頸，養女事後到醫院驗傷揭發事件。退休漢否認曾非禮養女，案件今(4日)在區域法院開審。養女作供時稱，被告曾向她示範如何「幫」他，她第一次有照做，被告第二次提出要求時，她覺得「核突」，便戴上即棄手套才幫被告手淫。她又哭稱一直未有把事說出，因為：「驚佢地唔要我。」



被告TSL，69歲。他被控5項向16歲以下兒童作猥褻行為罪，指他於2013年9月至2014年9月，在上水某單位向X作嚴重猥褻行為。X當時介乎10至11歲。被告另被控1項普通襲擊和1項非禮罪，指他於2021年11月23日，在同地襲擊和非禮X。

69歲被告TSL否認6項非禮及1項襲擊罪。

X為被告化妝時被要求手淫

控辯雙方同意案情指，事主X由女子Y領養，Y期後和被告結婚，三人同住涉案單位。

現年20歲的X在屏風後作供，她指被告在2013年買化妝盒給她，X自此會找被告玩化妝。同年9月，X找被告化妝，她為被告化妝期間，被告掏出下體著X「幫佢」。她不明所以，問怎樣幫他。被告便用他自己的手捉住其下體郁動，著X照做「幫」他至完事。

共發生約5次手淫事件

X指，此類事件共發生5次，每次均在家中無他人時發生。 除了「幫」被告手淫外，被告亦摸她的臀部。X又稱，被告第二次要求她手淫時，她因覺得「好核突」，遂戴上即棄手套。此外，被告曾聲言若X不「幫」他，便不讓X為他化妝。X指最後一次事件發生於2014年底，被告之後再有提出同類要求，但遭X拒絕。

X未揭露事件因怕養母失去家庭

X稱她一直沒有把事件告知他人，她庭上哭稱：「驚佢地唔要我。」並解釋被告是她的後父，不想因事件令養母Y「無咗個家庭」。但她透露，中六時曾把事件告知友人，「細細個就要我幫佢（被告）打飛機」。

被告被捕稱遭X揸春袋

此外，被告和Y於2021年11月23日在單位爭吵，X擋在養母Y身前。被告便責備X，扯她的頭髮。X失平衡跌倒，被告繼而叉頸，又抓她的下體。Y分開兩人後，X和男友到醫院求診，事件因此揭發。

被告同日被捕，警誡下稱因遭X「揸春袋」，才扯X的頭髮和叉頸，否認曾侵犯X。

案件編號：DCCC 407/2022