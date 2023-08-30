港隊空手道前教練李志滿涉非禮學員　官認為未證有猥褻意圖裁罪脫

曾任教港隊的空手道教練李志滿，被指在科大體育館授課時非禮一名35歲女學員，他早前否認一項非禮罪受審，案件今（30日）在觀塘法院裁決。裁判官劉淑嫻指，雖然認為被告當日的確有打事主X臀部，考慮到他事前曾多次糾正X的轉腰問題，過去亦曾因糾正動作與X有身體接觸，而未遭對方提出抗議。劉官認為未有證據證實被告有猥褻意圖，裁定他罪名不成立。辯方有訟費申請，劉官以被告自招嫌疑為由拒絕。



被告李志滿（67歲），報稱退休人士，被控於2019年7月5日，在香港科技大學體育館某室，猥褻侵犯另一人，即女子X。承認事實指，被告案發時為一名兼職空手道教練。

被告李志滿被排非禮女學員，裁判官認為未證有猥褻意圖，裁定罪名不成立。(劉安琪攝)

X臀部曾被大力拍打

劉官裁決指，接納事主X為誠實可靠的證人。案發時，X與兩名同學形成三角站位練習。當X抬起右腳左轉時，她到臀部被大力拍打。雖然X當時未有向後望向襲擊者，惟劉官認為以當時情況，打X臀部的應該是被告。

被告當時執着要糾正動作

劉官考慮到，被告在上課之初便有提出及糾正X的姿勢錯誤，且有女學員曾向警方透露案發時聽到被告指X未有轉腰。加上，X當時身穿蓋過臀部的空手道袍，伸高腳向上踢，其身體正在運用當中。劉官因而認為無法確定被告是想打X臀部或大腿，指被告當時執着於糾正X動作，亦不認為被告有猥褻意圖。

不排除被告認為雙方接觸獲X允許

劉官續指，X向被告學習空手道已有一段長時間。被告過去亦曾捉著X的腰部「揈」，X當時雖覺得被冒犯，但沒有提出抗議。而空手道是一項攻防武術，有機會產生身體接觸，故不能排除被告自以為雙方的接觸獲得X的允許，課堂上因糾正學生動作有接觸亦屬正常，終裁定被告罪脫。

案件編號：KTCC 508/ 2023