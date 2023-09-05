醫管局、衞生署訪京交流：促進兩地醫療衞生服務及人才交流合作

醫管局以及衞生署代表團早前應北京市衞健委邀請上京交流，衞生署署長林文健以及醫管局主席范鴻齡均指，是次交流有助促進兩地醫療衞生服務及人才交流的合作。



林文健表示，內地與香港的衞生及藥監部門緊密交流合作，有利應對突發公共衞生事件，保障兩地人民健康福祉。



衞生署署長林文健(左)拜訪國家衞生健康委員會黨組成員及副主任、國家疾病預防控制局黨組書記、局長王賀勝（右）。（政府新聞處）

林文健：致力深化大灣區衞生協作

林文健拜訪國家疾病預防控制局期間，就突發公共衞生事件應急演練、傳染病人才培養和疾病防控等議題的未來合作及建立恆常機制進行商討。他其後前往國家藥品監督管理局，就提升藥品及醫療儀器規管領域的發展、推進大灣區的合作及與國際標準接軌交流意見。

此外，林文健亦參訪了中國食品藥品檢定研究院，雙方就更新中藥檢測合作協議、標準制定、香港未來中藥標本館的建設和雙方未來包括在大灣區發展方向等議題進行交流。其後，他前往國家中醫藥管理局，討論中醫藥規管和發展，包括建設政府中藥檢測中心及科研項目等事宜。

在與北京市衞健委會面期間，他與北京市衞健委黨委書記鍾東波及北京市衞健委主任劉俊彩回顧了《北京市衞生健康委員會與香港特別行政區政府衞生署合作協議》多年來的成就，並就下半年在香港舉行的京港衞生健康合作高層研討會的議題擬定共識。

此外，他醫生亦參觀了首都醫科大學附屬北京天壇醫院，了解其就發展智慧醫院的科技創新應用，以及如何推進藥物創新研發，轉化醫學研究應用的情況。

林文健表示，內地與香港的衞生及藥監部門緊密交流合作，有利應對突發公共衞生事件，保障兩地人民健康福祉。雙方將致力深化大灣區衞生協作，並全力配合國家在藥品及醫療器械規管在國際平台上的發展，充分發揮香港作為「國家國際窗口」及橋頭堡的重要角色。

醫管局以及衞生署代表團早前應北京市衞健委邀請上京交流。（政府新聞處）

醫管局代表團分享醫療科技創新工作成果

醫管局代表團在北京期間，亦參與了中國國際服務貿易交易會（服貿會）的活動，包括參與服貿會的健康衞生服務專題展。

醫管局行政總裁高拔陞指，他們與來自世界各地的參會者分享醫管局的醫療科技創新工作成果，當中包括醫管局自主研發的臨床醫療管理系統，讓來參觀展覽人士了解香港醫管局如何實現轄下公立醫院醫療服務和資訊平台一體化，達致醫療資訊互聯互通，支持醫管局的專業醫療團隊為香港市民提供醫療服務。

范鴻齡表示，代表團在過去五天，先後與北京市衞生健康委員會舉行工作會議，亦參觀了多家醫院，包括首都醫科大學附屬北京天壇醫院、北京積水潭醫院及北京協和醫院。與北京市優秀的醫療機構交流，了解到內地醫療機構的最新發展，亦就着公立醫院管理與發展的相關議題交換意見，為雙方日後的合作奠定基礎。

他續指，香港與北京的公共醫療服務有不少可以互相借鏡的地方，期待未來雙方可在醫院管理與服務發展方面，如人才培訓與交流等，互相學習，並加深以人才交流促進機構間的合作，共同提升兩地的公共醫療服務水平。醫管局會繼續推展與北京市醫療衞生單位的交流與合作，以冀惠及病人。