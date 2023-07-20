曾國衞結束訪京　夏寶龍接見時促落實完善地區治理方案

政制及內地事務局局長曾國衞昨日（19日）結束為期兩天的北京行程返港。他指這次行程雖短，但收穫甚豐。他首先拜會了國家發改委、到訪香港駐京辦，並獲國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍接見。夏寶龍勉勵港府，繼續向社會各界解說落實完善地區治理方案的好處、籌備區議會選舉的各項工作 ，並把完善地區治理的工作落到實處。



曾國衞與國家發改委會面時，就多項推進粵港澳大灣區發展的實務工作進行深入交流。曾國衞表示，這次交流十分務實，雙方就不少具體問題坦誠交換意見，對日後進一步推動香港融入國家發展非常重要。往後他會多到內地不同省市，與不同部委加強交流合作。

曾國衞隨後到訪駐京辦，聽取工作匯報。他勉勵同事做好各方面工作，包括積極爭取優質人才和企業來港發展、說好香港故事，以及支援在內地港人港企的工作等，特別是港人在內地遇事求助時，要全心全力提供協助。

夏寶龍接見曾國衞時，細心聽取其匯報香港積極融入國家發展大局，以及重塑區議會和完善地區治理體系的有關工作情況。夏寶龍充分肯定相關工作，特别是行政與立法機關在修訂《區議會條例》過程中的的良性互動。他勉勵港府全力做好後續工作，包括繼續向社會各界解說落實完善地區治理方案的好處，以及籌備區議會選舉的各項工作，把完善地區治理的工作落到實處，讓市民真正感受新制度的好處，提升大眾的獲得感及幸福感。

曾國衞總結行程時稱，在短短兩天的北京行程收穫甚豐，感謝中央對香港特區的支持，會繼續帶領同事全力支持行政長官依法施政，讓香港在「一國兩制」下充分發揮其獨特地位和優勢。