政府監管加辣　財務公司續牌危機

近期政府不斷加強對財務公司的監管，令行業陷入寒冬。在2023年8月尾，警方進行名為「勝略」行動，共拘捕83人，並連同公司註冊處再搜查多間持牌放債人公司，發現當中有公司違反牌照條款，執法部門將積極跟進該些持牌放債人公司的牌照。

隨政府監管趨向嚴厲，持牌放債人數目不斷下跌。據公司註冊處網頁資料，至2023年7月，持牌放債人數目已跌至2,348間，較去年底下跌66間或2.7%，更較2021年底的高峰期跌了5.7%。



融資行業從業員協會召集人陳子康先生表示，該會一直積極與政府部門溝通，希望提升行業專業水準。

公司註冊處與警方緊密合作，積極打擊洗錢及恐怖分子集資。

公司註冊處接受本報查詢時表示，該處轄下的放債人註冊辦事處一直與警方緊密合作，如發現違規行為，會向有關放債人發出糾正命令或警告信要求立即作出改正，並在有需要時向牌照法庭申請撤銷或暫時吊銷涉事的放債人牌照，或在該持牌放債人申請續牌時向牌照法庭提出反對。據該處向本報披露，截至2023年7月底，已轉介了25宗投訴個案轉交警方跟進。

公司註冊處向本報表示，新的「持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」已於2023年6月1日開始實施。根據該指引，持牌放債人須設立獨立審計職能，以定期檢視其反洗錢及恐怖分子集資措施的有效性。持牌放債人可因應其情況及需要聘任外部審計機構以履行有關職能。在申請牌照或續牌時，放債人註冊辦事處會審視申請人有關設立獨立審計職能的詳情。此外，放債人註冊辦事處的職員亦會於恆常實地巡查時了解放債人設立獨立審計職能的情況。如發現有違規情況，會作出嚴肅跟進。

融資行業從業員協會召集人陳子康先生，建議合規守法的同業若遇到問題，可以向協會尋求協助。

代表中小型財務公司的業界組織之一、［融資行業從業員協會］召集人陳子康先生向本報表示，近期有很多行家結業倒閉。該會成立後積極為業界利益出力，包括代表業界與金融管理局、財經事務局開會，反映業界聲音。該會鼓勵同業加強自律，提升專業水準。目前財務公司在經營環境以及政策監管，尤其是在續牌方面的確面臨很多挑戰，建議如果有合規守法的同業遇到問題，可以向協會尋求協助。

百德永恆顧問的公認反洗錢師團隊，為財務公司同業撰寫<打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策>，並擔任不少財務公司的反洗錢獨立審計職能。

為多間財務公司提供合規諮詢服務的百德永恆顧問有限公司合夥人Daniel Wong則向本報表示，近期有不少行家向其反映，他們的續牌申請被公司註冊處退回。該司亦特地向公司註冊處瞭解，知道該處比較關注持牌放債人是否已經委任獨立第三方的專業機構，進行獨立的反洗錢審計報告，亦即行內稱的AML Report。如果沒有的話，公司註冊處就可能退回續牌申請。

Daniel Wong指，獨立反洗錢審計報告需要由合符資格人士完成，內容包括審閱放債人的反洗錢及恐怖分子集資制度政策、抽查貸款文件及流程是否符合公司註冊處指引的要求等。有關資料將嚴格保密。該司在今年為多間同業提供反洗錢及合規支援，協助同業提升合規水平，亦為不少同業擔任獨立審計職能，幫助合規守法的同業度過難關。

（資料及相片由客戶提供）