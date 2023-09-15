調查：僅三分一受訪者有使用銀行手機程式　22%有買自願醫保

一項對銀行金融及保險產品調查顯示，只有36%受訪者有使用銀行手機程式，比率仍然偏低。受訪者仍然以人壽、醫療及儲蓄退休保險為主，自願醫保的使用率仍然偏低，只係有22%受訪者有購買。



網上購物方便，很多時手機都會儲存了信用卡資料。（資料圖片）

半數受訪者有用銀聯信用卡

全球媒體策劃公司OMG於上半年訪問了754位香港巿民，以瞭解他們對銀行金融及保險產品的看法。大部份均有使用信用卡習慣，當中超過六成擁有銀行高端戶口，即存款達港幣100萬元以上。

在信用卡使用方面，有71%表示有使用VISA信用卡，比使用MasterCard萬事達卡的比率63%，稍高8個百分點；而有用銀聯信用卡的比率為49%；美國運通信用卡及日本JCB信用卡的使用率均不足兩成。

在過往三年受新冠影響外遊，受訪者普遍比較喜歡有直接現金回贈及購物折扣的信用卡，遠遠超過以往大受歡迎的里數回贈信用卡。

將虛擬銀行當作常用銀行比率低

雖然銀行鼓勵客戶用手機銀行程式，但只有36%受訪者有使用習慣；另一方面，受訪者普遍仍然以使用傳統銀行為主，將虛擬銀行作為常用銀行比率依然偏低。

由於經濟及股市前景仍未明朗，只有31%受訪者表示未來六個月有計劃投資股票、基金及債券。

至於保險產品方面，受訪者仍然以人壽、醫療及儲蓄退休保險為主，自願醫保的使用率仍然偏低，只係有22%受訪者有購買。至於保險銷售途徑，除了旅遊保險，其他保險產品仍然以透過保險代理購買為最受歡迎渠道。

OMG旗下本港媒體策略公司PHD行政總裁姚子聰表示，調查結果反映市民仍然以傳統銀行及保險代理銷售為主要理才方法，大眾對持有現金流為主流，對先買後付及其他投資產品仍然抱觀望態度。