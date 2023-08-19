支付寶推全新國際版！能綁定5種主流國際信用卡　還能換匯翻譯

支付寶8月17日在2023合作夥伴大會上宣布，推出全新國際版，境外遊客下載註冊支付寶進入國際版，就能選定5大主流國際信用卡，包括Visa、Mastercard、Diners Club、Discover、JCB等，都可以用於用於叫車、訂票等服務，境外旅客也能獲得與內地用戶同樣便捷的支付體驗。



此外，境外遊客在支付寶全新國際版上可使用的服務也更加豐富。除了在實體店舖消費，坐公車、乘地鐵、叫車、騎行、訂酒店、訂機票、訂火車票、訂景區門票，購買杭州亞運會門票等，都能使用支付寶。

螞蟻集團副總裁、支付寶數字化產品事業部總經理陳先達17日在支付寶合作夥伴大會宣布，支付寶全新國際版上線，境外用戶下載註冊支付寶進入國際版，可綁定主流國際發卡組織的信用卡。

支付寶推出國際版。（資料圖片）

國際版翻譯和匯率換算工具

支付寶國際版還提供翻譯和匯率換算等工具，支持英文等多語種客服，協助遊客在大陸旅行減少障礙。

7月開始，支付寶與微信支付陸續開放可綁定國際信用卡、簽帳金融卡，此次支付寶推出國際版的更是直接解決境外旅客在內地消費的困難。除了為將來到的杭州亞運會做準備也希望能促進內地觀光業。

杭州亞運會，杭州奧體中心場館。（新華社）

此前，外國人不來中國曾引發外界輿論熱議，《聯合早報》刊登評論總結出「外國人不到中國旅遊」的六大原因，包括一、走低的意願和興趣；二、麻煩的航班和簽證；三、堅硬的網路之牆；四、一騎絕塵的中國手機應用；五、高「貴」的門票價格；六、激烈的國際競爭。

其中，堅硬的網路之牆、一騎絕塵的中國手機應用，則是到中國旅遊的層層限制和不便利性。分析指，中國的網絡防火牆、手機支付系統都拉高了旅遊的門檻。適逢杭州亞運會，支付寶國際版盼能更便利海外旅客來中國體驗行動支付。