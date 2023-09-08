黑雨水浸｜張欣宇促政府考慮停工停課　李家超：關注水浸情況

受海葵殘餘相關的低壓槽影響，本港廣泛地區周四晚（7日）開始持續大雨，天文台在晚上11時05分改發黑色暴雨警告。本身為工程師的立法會議員張欣宇今日（8日）凌晨在Facebook表示，目前搶險當然是首要任務，但政府管理層其實亦應該提前認真評估考慮宣布今日（8日）停工停課。不過，特首李家超凌晨僅在其社交網站稱，十分關注全港多個地區出現嚴重水浸的情況，各部門正全力應對。



不少市民亦在李家超的網頁上留言，要求政府宣布停工停課。有市民稱：「仲唔漏夜宣布停工停學？早上一定大混亂喎！」、「阿特手（首）先生，家下安排定聽日（8日）停工停課啦，啲車浸咁耐水仲開到？」



▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



+ 5

李家超表示，紀律部隊正處理緊急求助個案，多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務署及相關部門正全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況。請市民因應實際情況盡量留在安全地方，留意最新天氣消息及政府發放的資訊。

張欣宇指出，昨晚來往觀塘至黃埔列車暫停服務，應該是香港歷史上第一次因為水浸而被迫停駛，希望港鐵的前線同事和乘客一切平安。他認為，就算稍後黑雨能夠落波，相信在如此嚴重水浸衝擊下遭損毀的基建設施、路面上的死車、各區的積水等等，很難在幾個小時內恢復，都很有可能造成返工時的大混亂，甚至危險。

▼9月7日 黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



+ 1

不少市民在李家超的Facebook上留言，認為政府應宣布今日停工停學，質問：「咁樣水浸冇交通點樣返工？返學？唔係出完個post就瞓咗覺？」、「李特首請立即宣布停課，就算半夜停雨，明早（8日）肯定交通大混亂，謝謝！」

有家長留言稱：「聽日（8日）我3個女都要6點起身返學，我住屯門區，雖然唔係重災區，但如果照樣返工返學，街上有人流只會阻礙政府救援。如果停課，起碼唔洗擔心啲學生，政府可以做少啲嘢⋯⋯特首，請聽民意。」

另有市民質疑天文台事前無預報，而暴雨期間當局也未發預警。 有市民稱：「落咁大雨 應早啲通知市民。」、「之前洗（使）咗成億嘅警報系統，完全冇用囉！」