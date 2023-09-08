黑雨水浸．交通消息｜東鐵九龍塘站水浸　列車均停1號月台上落客

本港受一道低壓槽影響，廣泛地區周四晚（7日）開始持續大雨，天文台在晚上11時05分改發黑色暴雨警告。多處出現嚴重水浸，車輛死火，甚至港鐵站有洪水湧入，路人被急流沖走。



▼9月8日暴雨交通消息▼

▼9月8日凌晨 黑雨下大埔站一帶水浸及膝▼



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【08:55】港鐵表示由於東鐵綫九龍塘站路段受水浸影響，現時來往方向列車均需使用1號月台上落客。東鐵綫列車服務作出以下調整：金鐘站往返羅湖站每15分鐘一班，火炭站往返落馬洲站每30分鐘一班。

【08:46】九巴及龍運公布下列路線將由09:00時起，恢復有限度服務︰

元朗及天水圍：68M、69M、251A、265M、269M、276A、276B及276P

屯門：57M、58M、59M、60M、61M、66M、67A、67M及252

北區：78A、270、273、273B及278K

沙田區：83K、281、282、284及285

大埔區：272A及272K

葵青及荃灣：31M、34M、36M、37M、39M、41M、42M、43M、44M、49M、235M、238M、243M、248M及249M

九龍中：2、8P、203C及208

九龍東：3D、13M、16M、23M及213M

龍運S1、S64C及S64X線目前維持有限度服務。

受暴雨及多處道路嚴重水浸影響，其餘九巴及龍運日間巴士路線仍需暫停服務，直至另行通知。九巴及龍運正評估各巴士路線沿線路段，在確認有關路面情況許可後，將盡快提供服務。

【08:15】天星小輪公布中環至尖沙咀所有服務暫停直至另行通知；灣仔至尖沙咀所有服務暫停直至另行通知。

【07:45】城巴表示，除了B3X及S1號線恢復有限度服務外，城巴所有日間巴士服務暫停，直至另行公佈。

現時港島東區及南區路況惡劣，特別是城巴主要車廠所在地柴灣，車輛現時難以出入該區，稍後恢復服務將存在挑戰。黑色暴雨警告信號生效期間，最高峰時達74輛巴士受困於路上，分佈於港島東區、南區及黃大仙、油尖旺等區域，至少2部巴士下層有雨水湧入，另有部份巴士零件受損。為保障顧客及同事的安全，城巴正評估對服務的影響。

城巴呼籲顧客在今日天氣好轉後，預早留意城巴App的最新資訊，尤其是有關石澳、赤柱、大潭、黃竹坑及將軍澳一帶巴士服務的最新安排。

【07:40】短途跨境巴士服務：油尖線、觀塘線、灣仔線及旺角線暫停服務。

▼9月8日早上 黃大仙廣場北館地下被淹沒▼



【07:39】港鐵表示，荃灣線、港島線、將軍澳線及南港島線候車時間要多約1至3分鐘。

【07:36】機場快綫香港站市區預辦登機服務現已回復正常。

【06:30】九巴表示，除龍運路線S1、S64C及S64X恢復有限度服務外，其餘九巴及龍運日間巴士路線暫停服務，直至另行通知。九巴及龍運正評估各巴士路線沿線路段，在確認有關路面情況許可後，將盡快提供服務。

【06:07】港鐵巴士服務暫停，直至另行通知。

【05:56】港鐵表示，收到航空公司通知，受惡劣天氣影響，機場快綫香港站市區預辦登機手續暫時未能提供，直至另行通知，提醒乘客提早前往機場辦理登機手續。

【05:35】港鐵表示，港鐵人員於通宵非行車時間一直努力處理黃大仙站及該隧道路段積水，以及在可行的情況下，搶修因水浸而損壞的車站及鐵路設施。

由於天雨持續，處理積水及修復工作需時，為確保乘客、員工及鐵路運作安全，由頭班車開始，觀塘綫來往方向列車服務需要作出調整：

-石硤尾至彩虹站暫停服務；前往九龍塘站的乘客，可考慮使用東鐵綫，前往鑽石山站的乘客，可考慮使用屯馬綫。

-來往黃埔至石硤尾站維持 6 分鐘一班車

-來往彩虹至調景嶺站維持 12 分鐘一班車

受天氣影響，港鐵暫時未能提供免費接駁巴士行駛受影響路段。

港鐵表示，因應突發天氣情況，沿綫多區發生水浸，請乘客多見諒，為行程預留充裕時間，亦請乘客考慮使用其他鐵路綫。

【04:45】電車公司表示由頭班車起暫停服務。

【04:45】城巴表示，受惡劣天氣影響，為保障顧客及車長安全，城巴日間巴士服務維持暫停，直至另行公佈。城巴會視乎天氣及道路情況，適時作出恢復巴士服務的評估。

【04:18】九巴表示，受暴雨及多處道路嚴重水浸影響，九巴及龍運日間巴士路線暫停服務，直至另行通知。

【04:00】因道路事故，龍翔道(往觀塘方向)近黃大仙中心的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼



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【02:25】落馬洲——皇崗過境穿梭巴士因水浸已暫停服務。

【02:18】運輸署宣佈因水浸，下列路段須暫時封閉：

-大潭道近山翠苑(來回方向)﹔

-石澳道近爛泥灣﹔

-柴灣道迴旋處﹔

-元朗公路(屯門方向)往洪天路支路

-寶琳路近馬游塘

-坪輋路

-香港仔隧道(往灣仔方向)往皇后大道東的支路

-獅子山隧道公路(往九龍方向)近新田圍邨全線

-大埔公路-元洲仔段近廣福邨迴旋處

以下路段已重開﹕

-漆咸道北(往觀塘方向)近山谷道全線

【01:44】九巴及龍運公布，受暴雨引致各區道路嚴重水浸所影響，為保障行車安全，九巴及龍運所有深宵及通宵路線即時起暫停服務，直至另行通知。

【01:39】港鐵表示，今天的觀塘綫服務已經終止，港鐵職員會於非行車時間可行的情況下進行復修。會視乎復修進度，通知市民早上的列車服務安排。

【01:30】城巴表示，受惡劣天氣影響，為保障顧客及車長安全，決定所有通宵巴士服務暫停，直至另行公佈。

【00:50】運輸署宣佈因道路事故，龍翔道(往觀塘方向)近黃大仙中心的全線現已封閉， 駕駛人士請考慮改用其他道路