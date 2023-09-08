黑雨水浸．公共服務｜社署轄下單位不開放　醫管局門診暫停服務

受海葵殘餘相關的低壓槽影響，天文台昨晚（7日）11時05分發出黑色暴雨警告。港府今日（8日）早公布，由於本港出現廣泛地區水浸，以及公共交通嚴重受阻的極端情況，所有日校今日將會停課，並呼籲僱主應參考八號風球下的工作安排。社會福利署、醫院管理局、入境事務處等亦相繼公布有服務暫停。另考評局表示，上午ACT考試將會改期。



▼9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



+ 12

社會福利署

社署宣布，由於黑色暴雨警告信號現已生效，所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當黑色暴雨警告信號取消時，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內恢復正常服務。

醫院管理局

醫院管理局宣布，因應惡劣天氣，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，今日早上暫停服務。已經預約的病人，請於稍後另約診症時間。公立醫院急症室維持正常服務。

入境事務處

入境事務處宣布，由於極端情況會至少維持至中午，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務，直至另行通知。

衞生署

衞生署宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所今日上午均會關閉。接受美沙酮治療的人士可前往美沙酮診所服用美沙酮。

考評局

考評局發出特別布告，由於天氣惡劣，周五上午舉行的ACT考試將會改期。有關安排將由相關考試機構於日內公布。至於下午舉行的國際及專業考試，局方稍後將發出公布。

▼9月7日 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼

