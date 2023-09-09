黃大仙中心陸續清走泥水雜物露出地板　職員候命等清潔：好心急啊

受暴雨影響，本港多區出現嚴重水浸，黃大仙中心曾一度成為澤國，位於北館LG層的牛奶冰室更一度被水淹沒。今早商場內水位大幅下降後面目重現，有清潔工人到場清除泥濘及搬走雜物，露出商場原貌。



有不願具名的LG層商舖職員表示，已到場一個多小時，等候公司指示到餐廳內清潔：「等咗好耐啦，個幾鐘啊……好心急啊。」



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黃大仙中心北館經通宵抽水排走後，水位已大幅下降。商場連接港鐵站B3出入口位置外仍積存大量泥水雜物，水位約近腳踝位置。商場內LG層一片狼藉，泥濘雜物滿佈，桌椅胡亂地散開。原先被洪水淹沒的茶餐廳「牛奶冰室」終於露出「真面目」，頂部明顯遺留不少泥水痕跡，

商場G樓有紅色圍封帶，包括進入LG層扶手電梯的位置，並豎立告示牌提醒市民：「工程進行中」。現場有不少市民圍觀拍照。

大約11時半，有一批清潔工人到達LG層開展清潔工作。工人用掃把掃走泥濘垃圾，然後倒入黑色垃圾袋中，再用地拖將泥水推出商場門口外，終露出商場原本的地磚顏色。散亂一地的桌椅亦被搬走到商場門口外，堆積一起。期間有LG層地舖員工穿上水鞋及準備手套進入LG層檢視場內情況。

有不願具名的LG層商舖職員表示，已到場一個多小時等候公司指示到餐廳內進行清潔工作：「等咗好耐啦，個幾鐘啊……好心急啊。」該職員表示在whatsapp群組隨時等候指示時間。對於水浸店鋪，該職員相信店內昂貴的機器設備回收損壞，例如韓國燒烤店內的燒烤爐等。