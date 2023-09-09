黑雨水浸｜黃大仙站多處天花滴水　站內商舖飲品食物浸壞急棄置

本港遇上百年一遇的暴雨，水浸重災區之一的黃大仙港鐵站，今早恢復列車服務，然而站內仍有部份設備因水浸損壞，連接黃大仙中心北館的B3出入口仍需關閉。站內多處天花位置有滴水情況，部分地面仍濕滑；多間商舖包括便利店、麵包店職員棄置飲品及食品。



有乘客表示，扶手電梯不能運作「要行多幾步路」，建議港鐵在未來發生暴雨時，可以事先在地勢較低的出入口安裝擋水閘板。



+ 19

黃大仙站月台幕門仍復修 站內不停滴水

今早8點左右，黃大仙港鐵站月台幕門維持打開直至完成修復。站內B3出入口仍關閉。港鐵公司今早加派人手站在月台車門前看守，並提醒市民切勿過於接近車門。升降機及扶手電梯亦暫停使用。不少設施尚待維修，包括閘機未能運作，要改用人手閘機。

多處天花位置有滴水情況，月台地面更見到擺放多個紅色水桶，用以承接上方的水滴，桶內污水呈泥黃色，而地面多處仍濕滑，有清潔工人用拖把拖乾地面。有樓梯旁擺放擴音器，提醒乘客：「列車尚未停定，乘客請勿靠近幕門。」不過，黃大仙站恢復服務不久後，在接近10時，由於觀塘綫黃大仙站路段架空電纜故障，石硤尾至彩虹站的列車服務暫停。

站內多間商舖包括便利店、麵包店等為能正常營業。有便利店職員將所有飲品倒在水桶中，稱被暴雨浸過有細菌，故需要丟棄。有麵包店職員則將所有月餅丟棄，稱是公司安排。另外，站內的銀行櫃員機亦停止運作。

▼9月8日 港鐵人員清理黃大仙站泥濘▼



市民冀港鐵多派人手支援 港鐵檢討防洪應對措施

由黃大仙站出發去彩虹的乘客陳先生表示，扶手電梯不能運作「要行多幾步路」，對於月台幕門維持打開，他建議港鐵可多加人手，因擔心有乘客不小心跌落路軌，如是就可以有多些人手立即應對，避免列車服務延遲。

陳先生指，黃大仙站本身地勢都較低，所以在暴雨情況下浸水更嚴重，建議如果再有暴雨發生，港鐵可以先在地勢比較低的出入口安裝擋水閘板。

他又表示，希望港鐵吸收經驗，希望可以再有一次大暴雨時候有一些相應的對策就令，相應損失可以減低，又指：「的確今次呢一件事，大家都遇唔到，我都相信港鐵公司佢真係進行最大嘅努力去令到呢個站可以盡快恢復服務啦。」

另一位乘客黃先生由黃大仙站出發往九龍灣，他表示雖然今早電梯停止運作，但指因為該站層數只有一層，故不會不方便。乘客胡先生亦指不介意不能乘搭電梯，「冇辦法啊你呢個天，即係天氣影響咗，佢哋都盡力做好啦，冇計啦。」