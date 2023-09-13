入境處長區嘉宏退休前檢閱結業會操：堅守國家南大門　落實國安法

入境事務處處長區嘉宏今日（13日）於屯門入境事務學院主持學員結業會操，《香港01》早前接獲消息指，他將於下周一（18日）退休，今日是他最後一次以處長身份檢閱結業會操。他致辭表示，處方正積極優化口岸設施，並稱入境處堅守國家南大門，不遺餘力，決意承擔落實《港區國安法》的責任。儀仗隊與會操隊伍於儀式之中拼砌國安簡體字「国安」。



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區嘉宏：正積極優化口岸設施

區嘉宏今日檢閱189名結業學員，包括28名入境事務主任及161名入境事務助理員的結業會操。他致辭表示，為配合國家加強粵港澳大灣區發展的新格局，入境處正積極優化口岸設施，讓往來港深兩地的人流車流更加便捷暢順。他又強調，處方堅守國家南大門，不遺餘力，決意承擔落實《港區國安法》的責任，也要不斷完善維護國家安全的各項工作，從根本上確保香港長期繁榮穩定。

他以「天行健，君子以自強不息。地勢坤，君子以厚德載物」勉勵結業學員要剛毅圖強，永不停息，保持厚重和順，以承擔重任，期望結業學員把入境處的優良傳統傳承下去，盡心盡力服務香港，貢獻國家。

儀仗隊砌出「国安」二字

會操中，儀仗隊以花式步操先後拼砌出一艘揚帆遠航的帆船及船舵圖案，隨後又與會操隊伍拼砌出「国安」二字。處方指，此代表入境處未來會繼續堅守香港最前線，決心全力維護國家安全。