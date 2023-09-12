消息：入境處副處長郭俊峯9.19任處長　區嘉宏明最後檢閱結業會操

消息指，出任入境事務處處長逾三年的區嘉宏將於下周一（18日）退休，現任副處長(管制、簽證及證件)郭俊峯將於翌日（19日）接棒履新升任入境處處長，而明日（13日）舉行的入境事務處學員結業會操，將是區嘉宏最後一次以處長身份檢閱結業會操。



將履新入境處處長的郭俊峯1989年加入入境處，之後屢晉升，目前擔任副處長，主涉制定及實施出入境管制、個人證件、簽證和入境前管制政策，而其行動及管理經驗豐富，曾被派駐駐北京辦事處協助內地遇事港人，亦曾帶領入境處反恐科人員參與跨部門反恐專責組工作。



消息指入境處副處長(管制、簽證及證件)郭俊峯將升任入境處處長。（入境處年報）

區嘉宏9.18退休

消息指，2020年7月起升任入境處處長的區嘉宏將於下周一榮休，而明日入境處將舉行新一期入境處學員結業會操，區嘉宏將是最後一次以處長身份檢閱結業會操。

1988年加入人民入境事務處（入境事務處前身）的區嘉宏，最初任職助理入境事務主任，之後晉升總入境事務主任、助理首席入境事務主任及首席入境事務主任，至2018年晉升入境事務處助理處長，翌年成入境事務處副處長，到2020年2020年7月出任入境事務處處長，兼任國家安全委員會成員至今。

至於目前是入境處副處長(管制、簽證及證件)的郭俊峯，主要管轄範疇除了制定及實施出入境管制、個人證件、簽證和入境前管制政策，亦包括管理現行管制站工作、監督為香港居民簽發身份證及旅行證件的工作以及為在外遇事故的香港居民提供切實可行協助的工作。

54歲的郭俊峯較區嘉宏遲一年、即1989年加入當時的人民入境事務處，加入時同樣任助理入境事務主任，郭曾駐守於不同崗位，2008年及2010年曾獲借調至保安局和公務員事務局擔任助理秘書長，協助制定出入境口岸和公務員紀律等政策。