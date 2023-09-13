核污水｜入口福島蔬菜及無輻射證明書群馬茄子　食環署擬控進口商

食環署食物安全中心今日（13日）公布，中心檢查一批日本進口食品時，發現當中有來自福島縣的日本青楓葉，以及無附有輻射證明書及出口商證明書的群馬縣茄子，違反《食物安全命令》，涉事產品已被中心封存，沒有流出市面。食安中心指，會就事件通知日本有關當局，如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控。



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涉一包福島日本青楓葉及一包群馬茄子

食安中心指，中心檢查該批日本進口食品的食物標籤時，發現一包來自福島縣的日本青楓葉以及一包來自群馬縣的茄子並無附有輻射證明書及出口商證明書，違反《食物安全命令》。涉事產品已被中心封存，沒有流出市面，中心正跟進事件。

港禁進口福島縣所有蔬菜 群馬蔬菜須附輻射證明書

根據《食物安全命令》，源自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉均禁止入口。至於從日本茨城、栃木、千葉及群馬縣進口的這些食品，則必須附有由日本主管當局發出的輻射證明書及出口商證明書，證明有關食物的輻射水平沒有超出指引限值及適宜供人食用，才可進口。

食安中心表示，會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控，調查仍然繼續。