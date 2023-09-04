福島核污水｜謝展寰：擬隔月公開日本進口食品輻射水平數據以分析

【謝展寰專訪四之一】暑假過去，回顧7月先有鯨魚在西貢現身，繼而魂斷汪洋，港人由熱鬧觀鯨，變成全城汲取教訓；纏繞多時的日本福島核污水，終於在8月底排放大海，本港即時禁止日本10個縣市水產進港，這些事情都歷歷在目。九月伊始，環境及生態局局長謝展寰在訪問中，將一一回應他手上幾件燙手山芋。

日本啟動核污水排放超過一周，本港連日來抽檢逾千個日本進口食品的輻射水平，均顯示合格。謝展寰表示，當局短期之內會定期公開輻射水平數據及分析，預計每隔一至兩個月公布一次。



+ 2

如日本進口食品發現任何問題 限制必定加碼

港府於日本排放核污水同日，禁止該國10個都縣水產進口。謝展寰指，日方對於早前捕獲海魚「許氏平鮋」放射性元素「銫」含量是超標180倍的原因，至今仍沒有任何答案，強調排放核污水的工作長達30年，日方沒有辦法保證之後不會出現意外：「我哋係要多好多嘅資料，先至會考慮放寬。」

他表示，除非日方態度上出現很大轉變，否則短期內放寬禁令的可能性很微，認為現在談論何時放寬「未係時候」，反之應該考慮是否加強管制。目前港府為所有日本進口食品進行輻射檢測，謝展寰明言，如果當中發現任何問題，禁令「必定會係加碼」。

+ 2

現時政府每天公布的進口食品輻射水平檢測結果，只顯示「合格」或「不合格」，謝展寰說，考慮學者可參考結果以作研究，當局正探討每隔一至兩個月公開輻射水平數據，並且配合分析，提供實質數字予公眾參考；同時保持每天公布檢測食品是否合格，以簡單易明方式令公眾理解，「好短期會做，但唔會拖好耐。」

進港的日本食品未見顯著下降

他續指，近日進口香港的日本食品數量未見明顯下降，認為與政府實施管制之前已和餐飲業界、進口商及早溝通有關。對於有意見認為當局應藉此規定食品標籤須列明原產地及製造地，謝展寰回應稱，曾與商戶商討，商戶認為可進口至香港的食品等同全部安全，再添標籤並無實質作用，當局會繼續觀察。