流感｜女童確診入兒科ICU　聖公會林裘謀中學20學生上呼吸道感染

衞生署衞生防護中心今日（15日）公布一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，患者為一名過往健康良好的10歲女童，她於上周三（6日）起發燒和咳嗽帶痰，上周四（8日）到伊利沙伯醫院求醫，同日入院接受診治，並於本周三（13日）轉到該院兒科深切治療部（ICU）接受進一步治療。



另外，沙田聖公會林裘謀中學爆發上呼吸道感染個案，衞生防護中心今日（15日）表示涉及20名學童，年齡介乎14至17歲，當中15人已求診，均無需入院，全部病人情況穩定。



感染流感的10歲女童在伊利沙伯醫院兒科深切治療部（ICU）接受進一步治療。(資料圖片）

感染流感的10歲女童在伊利沙伯醫院留醫，病人經治療後好轉，現時情況穩定。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。

衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，她的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。

沙田聖公會林裘謀中學爆發上呼吸道感染個案。（沙田聖公會林裘謀中學網站）

衞生署衞生防護中心表示，聖公會林裘謀中學個案涉及20名學童，包括11男12女，年齡介乎14至17歲，他們自9月8日起先後出現病徵，15人已求診，均無須入院，全部病人情況穩定。

衞生防護中心已向該中學提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議該校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學生與其他學生適當分隔等，該校正接受醫學監察。

衞生防護中心提醒市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病，尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應盡早求醫。