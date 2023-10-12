香港電訊提供優質網絡服務　助企業數碼轉型並進軍大灣區！

近年數碼轉型和計劃擴充業務至大灣區是不少企業的發展方向，根據國際數據公司（IDC）最新報告，2022至25年的全球數碼轉型投資將達到2.8兆美元。然而在缺乏數碼科技相關員工的情況下，必然會拖慢甚至阻礙企業發展。有見及此，香港電訊（HKT）推出多元網絡及IT服務，由強化網絡的SD-WAN服務，到企業託管服務，一應俱全，助你輕鬆進行數碼轉型和進軍大灣區！



數碼轉型和進軍大灣區的挑戰

隨著企業數碼轉型的浪潮來襲，雲服務、大數據、物聯網等新技術在企業中的應用持續增長，令網絡服務的需求因而上升，最普遍便是採用雲端技術來改善業務流程。IDC上年預測，2026年亞太地區（除了日本）單在物聯網上的支出便達到4360億美元，突顯大家對網絡質素的要求將會越來越高。

然而，並非所有企業都有足夠IT資源進行數碼轉型，導致轉型過程變得既繁複又漫長。此外，許多大公司在後疫情時期也開始著眼於大灣區，但網絡擴展卻成為他們最大的挑戰。如果沒有專業的技術人員處理這些問題，企業的發展將受到嚴重影響。

HKT的強化SD-WAN服務帶來更穩定的網絡

為解決這些企業所面對的問題，HKT推出了一系列的網絡服務。例如他們強化了SD-WAN服務，將SD-WAN 1.0升級至SD-WAN 2.0，使企業能夠改善網絡連接，自動選擇最優的網絡路徑，並提高網絡安全性。

此服務先後獲得SD-WAN Ready 1.0、2.0認證和SD-WAN+雲網融合優秀服務獎，今年更獲得多個行業案例大獎，包括「齊魯製藥全國SD-WAN組網優秀方案」和周大福珠寶集團「彤福獎-最佳合作」，突顯此方案符合國內最新的SD-WAN標準和技術法規，獲得行業認證和客戶認可。

HKT的強化SD-WAN服務和雲端技術，既能改善公司的網絡連接，自動選擇最佳網絡，又能提高安全性，以內建的安全功能保護敏感數據和防止網路攻擊。

國際企業受助於強化SD-WAN服務

市場調查權威「Gartner」曾指出，2024年全球將有6成企業使用SD-WAN，足以反映此屬大趨勢。包括世界領先的新能源汽車電子製造企業BRUSA是HKT強化SD-WAN服務用家，透過穩定和可靠的網絡連接，助BRUSA確保跨地區進行網絡會議時的流暢性，更可以提高日常工作效率、質量、數據安全性。

企業託管服務 助力企業節省人力成本

除了提供技術方面的協助，HKT亦提供企業託管服務 (Enterprise Managed Services, EMS) 支援企業。EMS 團隊利用AIOps 及自動化流程快速診斷和解決各種問題，無論是網絡、企業應用程式、系統維護、網絡安全，以至技術支援熱線，HKT的專業團隊能夠提供全方位的協助，確保企業的技術運作順暢。HKT在香港、廣州和上海三個不同地區設立網絡營運中心(NOC)，採取完善的監控措施，不但提供網絡優化、安全評估和解決方案等支援，全天候7x24小時運作，確保及時發現和解決潛在的網絡或設備故障，保障企業業務的穩定運行。

HKT的企業託管服務提供網絡優化、安全評估和解決方案等支援，全天候7x24小時運作，確保及時發現和解決潛在的網絡或設備故障，保障企業業務的穩定運行。

強大網絡覆蓋範圍 針對性的中港網絡解決方案

在香港擁有5個跨境點連接大灣區，網絡覆蓋更伸延至全國逾45個城市，擁有超過67個入網點，全球網絡覆蓋就更能支援逾160個國家，超過3,000多個城市，自建跨境網絡基礎設施令覆蓋能力伸延至一帶一路國家以至全球。

針對在中、港兩地均設有分部的公司，HKT的 SkyExchange為中港兩地提供客戶IT設備管理解決方案，能將網絡節點和客戶機櫃高速連接，縮短傳輸距離，減少網絡時延。特別是香港鄰近內地，作為亞太區內的金融、國際貿易及物流樞紐，擁有地理位置和政策的優勢，服務有助企業打通亞太地區乃至全球業務連接。

HKT實力滿足各類型企業需求

HKT提供的服務當然不限於上述幾樣，作為近年積極發展多元化數碼方案的服務供應商，HKT利用光纖和 5G 流動網絡技術，結合AI、IOT、雲端科技、大數據、物聯網等新興科技，為各類型企業定制適合的數碼轉型方案。

（資料及相片由客戶提供）