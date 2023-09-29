社會福利署「齊撐照顧者行動」推廣關懷和支援照顧者信息

為使社會更了解照顧者的重要性、需要和相關服務、推廣社區互助，並締造照顧者友善的環境，社會福利署由2023-24年度起，推行為期三年名為「齊撐照顧者行動」的全港宣傳活動，除了會於電視台播出5集照顧者故事的短片外，亦會透過電視宣傳短片、電台宣傳聲帶、公共交通工具的大型廣告、電台節目訪問、報章宣傳，以及海報、宣傳物品和服務單張等，推廣全城關懷和支援照顧者的信息。



政務司司長陳國基、立法會主席梁君彥、勞工及福利局局長孫玉菡、勞工及福利局常任秘書長劉焱、社會福利署署長李佩詩、安老事務委員會主席李國棟醫生、康復諮詢委員會主席馮伯欣和精神健康諮詢委員會主席黃仁龍資深大律師於2023年9月25日與超過800位嘉賓參加「齊撐照顧者行動」起動禮，呼籲各界共建照顧者友善社區。

家居照顧服務支援雙老家庭

90歲的李先生和80歲的太太居於荔枝角的公屋單位。博愛醫院郭興坤長者鄰舍中心的社工於2013年得悉他們是雙老家庭，便安排義工探訪。李先生起初不太願意接受長者中心的服務，但他於2018年中風後，身體變得虛弱，除日常生活需要協助外，亦要使用拐杖。李太當時擔心自己身體情況漸差，對照顧患病的丈夫感到徬徨。長者中心社工得悉李太的照顧困難後，主動協助李先生申請綜合家居照顧服務及輪候住宿服務，並為他安排送飯、家居訓練、陪診等，亦安排李太參加護老者活動。李太表示家居訓練和支援服務大大減輕其照顧壓力。

李先生去年曾在睡覺時從床上跌倒受傷，但他拒絕求醫。李太翌日向長者中心求助，中心的個人照顧工作員即日探訪他們，並成功說服李先生在其陪同下到醫院求醫。綜合家居照顧服務隊的職業治療師其後安排為李先生安裝床欄，以減低家居意外的風險。李先生和太太衷心感謝長者中心職員對他們的關心和支援。中心主任余姑娘表示，李先生和太太使用社區照顧及支援服務後可以在熟悉的社區居家安老，心情亦日漸變得開朗。

李先生和太太在長者鄰舍中心量度血壓。

長者鄰舍中心主任余姑娘（左一）陪同李先生夫婦離開中心。

到戶護理及康復訓練服務減輕照顧者壓力

李女士的弟弟於2020年突然急性中風，醫生表示弟弟可能需要長期臥床，家人頓時感到非常擔心和徬徨。面對當時的困境，李女士決定肩負照顧弟弟的責任，並搬往與弟弟及母親同住，以便照顧弟弟的起居飲食及協助他進行康復訓練。李女士非常擔心弟弟的康復進度，令自己產生很大的壓力。

李女士的妹妹後來聯繫了提供康復支援服務的機構——基督教家庭服務中心悅安心，弟弟便開始接受由社會福利署資助的嚴重殘疾人士家居照顧服務。透過社工、護士、物理治療師、職業治療師及言語治療師等提供的到戶護理及康復訓練服務，加上家人的悉心照顧，弟弟的情況持續好轉，身體機能和個人自理能力亦逐漸恢復。李女士也參加了機構舉辦的活動，例如香薰治療小組，讓她有休息的時間和抖氣的空間，釋放壓力，同時又可與其他同路人互相打氣。李女士衷心感謝機構給予弟弟的支援，令他的情況越來越好。基督教家庭服務中心悅安心高級經理賴姑娘欣悉李女士的弟弟康復進度理想，並強調照顧者可透過不同的服務紓緩其照顧壓力。

李女士協助弟弟進行康復訓練。

職業治療師進行家居訓練。

社工賴姑娘(左一)與李女士和弟弟面談。

照顧者如有需要，可致電照顧者支援專線182 183

（資料及相片由客戶提供）