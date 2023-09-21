比諾中英文幼稚園失資助　家長感憂心　校方貼聲明指有誤導訊息

創校近40年、位於上水龍琛路的比諾中英文幼稚園被教育局撤銷參與幼稚園教育計劃，即不再獲政府資助。消息指，警方拘捕該幼稚園校監張麗華，涉篡改一封轉發予學生家長的教育局公函，以圖誤導家長已解決問題可以繼續營運。幼稚園今日（21日）照常營運，門口張貼一張聲明，大意指訊息未明確有誤導，會保留追究傳媒權力，校長未有回應記者查詢。有家長稱見到新聞感擔心，到校向校長了解兒子情況，校方未有就近日事件作新通知。



9月21日，有家長到比諾幼稚園了解學校情況。（何瑞芬攝）

已參加「免費優質幼稚園教育計劃」海報被聲明覆蓋

比諾中英文幼稚園龍琛屬校今日如常運作，有家長接送小朋友上下課。該校門口原張貼學校已參加「免費優質幼稚園教育計劃」的招生海報，今日廣告被一張聲明覆蓋。該告示有不少錯別字，指「近日突有（報）導訊尚未明確且誤導，幼稚園必正（定）嚴正跟進處理。」聲明又稱，「如傳媒胡亂報導，指明（名）導（道）姓，幼稚園保留追究權力！」

家長稱校方未有就校監疑被捕事件發出通知

消息指，警方周一（18日）接報，比諾中英文幼稚園負責人涉嫌篡改一封轉發予學生家長的教育局公函，以圖誤導家長已解決問題可以繼續營運，同日以偽造文件罪拘捕一名66歲張姓女子。據了解，被捕女子為幼稚園校監張麗華。

今日有多名家長到校查詢狀況，有家長稱準備轉校，亦有家長指希望能原校讀完。其中家長陳先生表示，看到新聞感擔心，故到校向校長查詢。他稱早前收到教育局信件，指不再資助學校，學校今日亦未就新聞事件向家長發最新通知。

K3家長憂轉校兒子要重新適應

陳先生表示，兒子今年已K3準備升小學，轉校要重新適應及買校服等，希望可原校讀完，又指事件已造成影響，只希望兒子可順利讀小學。

比諾中英文幼稚園出現財困危機，其中位於上水龍琛路屬校被教育局取消2023/24年度幼稚園教育計劃資格，於8月中後入讀的新生，將不獲政府資助學費；舊生則暫不受影響。上水中心分校被指欠租。昨有家長向《香港01》表示，開學一個月至今未收至教科書，午膳份量不足，正準備為子女轉校。

消息指，警方周一（18日）接報，比諾中英文幼稚園負責人涉嫌篡改一封轉發予學生家長的教育局公函，以圖誤導家長已解決問題可以繼續營運，同日以偽造文件罪拘捕一名66歲張姓女子。據了解，被捕女子為幼稚園校監張麗華。