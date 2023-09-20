上水比諾幼稚園疑財困教局撤資助　有家長批通知太遲安排急轉校

在上水擁兩間分校、創校38年的比諾中英文幼稚園出現財困危機。其中，位於上水龍琛路屬校被教育局取消2023/24年度幼稚園教育計劃資格，新生將不獲政府資助學費，舊生則暫不受影響。上水中心分校被指欠租。

兩校舍今日（20日）照常營運，有龍琛路屬校的家長批評校方及教育局通知太遲，「開學兩三日先話（財政）有問題」，並指開學一個月至今未收到教科書，午膳份量太少，兒子吃不飽，正安排子女轉校。



另有家長則稱因舊生未有受影響，不考慮轉校，但不明白在新生有交學費情況下，學校為何仍會財困。



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校舍仍張貼參加幼教計劃告示

翻查辦學團體校網，比諾中英文幼稚園龍琛路校舍原屬教育局幼稚園計劃下，其學費扣除政府資助後，半日班每年2,112元，全日班則為6,215元；而其上水中心分校則無參加幼稚園計劃，其學費半日班每年45,600元，全日班66,000元。

《香港01》記者今早到比諾中英文幼稚園龍琛路校址視察，今日學校照常營運，門口仍然張貼招生廣告，稱學校已參加「免費優質幼稚園教育計劃」，學校職員稱校長不在，未能回應記者題問。記者亦到被指欠租的上水中心校址了解，學校也照常營運，有學生在上課，但校長未在學校，亦未能回應記者問題。

曾太兒子今年就讀龍琛路比諾中英文幼稚園K3班，，她稱上學期已交今月學費，未料開學兩三日卻收到校方通知指財政出現問題，「琴日都打來話欠租，琴日仲拍賣財物。」

比諾中英文幼稚園上水中心校舍被指欠租，今日仍有營運。（林靄怡攝）

不少全日班已滿額 料須為子女改讀半日班

她指，昨有多名家長、甚至警員陪同下，與幼稚園方見面，而在媽媽群組商量後，決定只讀到本月底，多名媽媽已計劃轉校，為小朋友尋找學校面試，並已回到幼稚園取回註冊證。她稱兒子本來就讀全日班，慨嘆不少幼稚園全日班已無學額，已致電三、四間幼稚園查詢，希望能找到上午班入讀，「好多都滿哂。」

曾太指事發突然，批評幼稚園方及教育局通知太遲，「開學兩三日就話有問題」，更稱自8月中開學以來，至今一個月仍未發教科書，「小朋友話喺度食飯又唔飽，飯份量好少、幾啖就冇」。她坦言對事件感無奈，只希望盡快找到新學校，免影響月底申報小一。

曾太孫女就讀該校K3班，稱學費安排無受影響，不考慮轉校。（林靄怡攝）

另一名家長曾太則表示，其孫女就讀該校K3班，據校方指孫女屬舊生，故學費維持原有安排，暫未受到影響。她稱學校上月已發信指財政有問題，昨日也有通知校舍遭追租，期間亦有召開過家長會交代財困，及經常換校長等原因。

她表示，女兒是該幼稚圍舊生，故安排孫女在同一學校就讀，每月現時交192元學費。她稱得悉孫女未受影響，也不考慮轉校，「但唔明點解明明，新生都有交學費，都搞到咁樣。」