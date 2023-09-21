13歲女童染甲型流感併發休克　一度留醫ICU　目前情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（21日）表示，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，及涉及一名過往健康良好的13歲女童，臨床診斷為甲型流感併發休克，她一度需要留院深切治療部，目前情況穩定。此外，屯門扶康會良景成人訓練中心爆發上呼吸道感染個案，共涉及21人，其中兩人確診帶有呼吸道合胞病毒。



衞生署衞生防護中心正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，以及屯門一所殘疾人士院舍爆發的上呼吸道感染個案。（資料圖片）

感染甲型流感的13歲女童於9月19日起發燒和喉嚨痛，9月20日到北大嶼山醫院求診，同日轉往瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受診治，她已接種疫苗。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發休克。病人經治療後好轉，現時情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。她的其中一名家居接觸者現時出現病徵。中心正繼續調查。

屯門扶康會良景成人訓練中心爆上呼吸道感染

此外，屯門扶康會良景成人訓練中心爆發的上呼吸道感染個案，涉及16名院友，分別為9男7女，年齡介乎39至64歲，以及5名職員。他們自9月8日起先後出現病徵，全部病人已求診，當中兩人須入院。經化驗後，兩人確診帶有呼吸道合胞病毒。全部病人情況穩定。

院舍進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病院友與其他院友適當分隔等。該院舍正接受醫學監察。衞生防護中心呼籲市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病，