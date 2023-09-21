美食博覽「雲南巨都」牛肝菌摻雜毒菇　食安中心籲市民不要食用

衞生署衞生防護中心昨日（20日）公布正調查一宗懷疑進食牛肝菌後食物中毒的個案，涉及「美食博覽2023」一間經營雲南野生菌系列產品的展商。食物環境衞生署食物安全中心今日（21日）公開展商名稱為「雲南巨都生物科技有限公司」，呼籲市民不要食用。



▼美食博覽2023▼



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食安中心今日（21日）表示，正跟進早前接獲衞生署衞生防護中心通報一宗懷疑進食牛肝菌後引致食物中毒個案。調查顯示有關病人曾經食用的牛肝菌購自一個展覽其中一個攤位，涉事攤位為設於美食博覽的雲南巨都生物科技有限公司GH-B23攤位。食安中心呼籲市民不要食用曾於本地一個展覽其中一個攤位出售的牛肝菌，因為有關食品中懷疑摻雜一些不可食用或帶毒性的菇類品種。

食安中心呼籲曾於8月17日至21日展覽期間在上述涉事攤位購買牛肝菌的市民，應立即停止食用。如市民曾食用該等食物後感不適，則應及早求醫。

食安中心提醒，菇類中毒一般是急性的，嚴重程度要視乎進食菇類的品種及數量，進食者也會出現各種不同的症狀。（資料圖片／羅俊文攝）

食安中心提醒，菇類中毒一般是急性的，嚴重程度要視乎進食菇類的品種及數量，進食者也會出現各種不同的症狀。菇類中毒的潛伏期一般較短，進食者會出現腸道症狀，最常見的是噁心、嘔吐和腹痛。有時也會出現其他徵象，如極度口渴、大量出汗、出現幻覺、昏迷，以及其他神經性症狀。