兩人食雲南牛肝菌後食物中毒　購自8月美食博覽攤檔Judu Yunan

衞生署衞生防護中心今日（20日）正調查一宗懷疑進食牛肝菌後食物中毒的個案，出現噁心、嘔吐、腹痛及出汗等徵狀，目前情況穩定。有關牛肝菌產品購自8月會展舉行的「美食博覽2023」展商Judu Yunan。



▼美食博覽2023▼



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衞生署衞生防護中心指，個案涉及一名61歲男病人及一名57歲女病人，他們昨日（19日）在家中晚膳，烹煮和進食牛肝菌，約3至5小時後出現噁心、嘔吐、腹痛及出汗等徵狀。兩人同日到位於荃灣的香港港安醫院求醫，該名女病人須入院接受治療。兩名病人的情況穩定。

初步調查顯示，有關牛肝菌於8月21日購自「美食博覽2023」，涉事展商是主打健康、綠色及有機食品的「Judu Yunan」，主要經營雲南野生菌系列產品。衞生防護中心及食物環境衞生署的調查仍在繼續。

市面常見的美味牛肝菌多數以冷藏（左）或乾製（右）方式出售。（食物安全中心圖片）

衞生防護中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

衞生防護中心建議市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。以可供食用的菇類品種混雜不可食用或帶毒性的菇類品種，並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。

中心續指，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。」