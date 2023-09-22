過渡性房屋｜恒莆新苑雨水滲漏　何永賢：已跟進保護MiC組件措施

元朗錦上路過渡性房屋項目「恒莆新苑」在4月底起，約兩成單位因雨水滲漏而發霉。瑞安建業周三（20日）表示，在超強颱風蘇拉吹襲和連場暴雨後，地盤再出現水浸，再有部份未完工單位出現雨水滲漏，公司已即時檢視及維修。房屋局局長何永賢昨日（21日）到地盤視察，引述承建商指在10號風球和黑色暴雨期間，只因走廊盡頭未封好致撇雨入水，抹乾後問題不大。至於早前的問題，則涉及保護組裝合成（MiC）組件的防水措施未有做妥、窗未有關好等因素，承建商已跟進補救。



+ 2

有問題單位約六成已執修妥當

何永賢在社交平台表示，恒莆新苑的建築工程還在進行中，但最近卻引起部份媒體報道，她昨日與副局長戴尚誠實地了解情況。根據承建商現場報告，傳媒報道有問題的單位，大概六成已執修妥當。

承建商指出，報道中登出的相片為今年上半年發生的事，發現後已立即修繕，並加強地盤管理。所以及後在近期再出現的10號風球和黑色暴雨期間，只有輕微影響。有關項目只因走廊盡頭未封好，而出現撇雨入水，雨水沿着走廊滲入部份單位，但抹乾後問題不大，除此以外，未再出現報道中相片的嚴重滲水現象。

何永賢又稱，早前發生的問題，主要因工程在進行期間，尚未蓋好大屋頂和走廊天花板，便遇上了天雨，保護MiC組件的防水措施未有做妥，加上房間開了的窗未有關好，便引致入水的情況。做MiC工程的承建商必須明白，MiC本身已經是工廠出產的完成品，必須從出廠開始便保護好，和傳統地盤工程的工序和管理方法都很不一樣。

近期10號風球和暴雨再無大影響

她指出，日後的MiC工程必須大大提升地盤管理能力，包括在建築過程中保護MiC組件、封好單位門窗等，以防範在工程期間遇到落雨入水的問題。早前承建商發現問題後亦一力承擔責任，並已在地盤進行補救措施。近期的10號風球和暴雨亦再無大影響，可見跟進的方法有效。因為這次的補救工作會與其他餘下的工程同步進行，有關項目不會因此而影響完工期。當局會把工程期間保護MiC組件的經驗，和其他項目分享，亦會留意不同項目進行的情況，讓工程更暢順地完成。

承建商稱會確保質量達入伙標準

《香港01》近日揭發，恒莆新苑在4月底起，約兩成單位因雨水滲漏而發霉，有疑似電線槽生鏽，甚至有地腳線剝落等。瑞安建業亦在聲明中首次回應指，早在4月26日發現恒莆新苑部份單位有漏水情況，並一直與負責營運的新社聯緊密配合，即時準備維修及改善工作，5月中已開始部份維修，並持續進行。

瑞安建業強調，會致力確保所有工程的質量達到入伙標準，以及項目可以按時於原定的第四季完成，希望事件不會影響公眾對公司及恒莆新苑項目的信心。

瑞安建業20日也表示，在超強颱風蘇拉吹襲和連場暴雨後，地盤再出現水浸，再次有部份未完工單位出現雨水滲漏，公司已經即時安排同事檢視及維修。瑞安強調，會確保所有工程的質量達到入伙標準，以及不影響今年底入伙的時間表。

+ 11

房屋局早前回覆查詢時指，多達兩成單位受雨水滲漏影響，主因是工程期間，單位窗戶並無關窗，而單位內的大門亦無法承受暴雨沖擊，在防水屋頂未蓋好時，大雨便會進經門框滲入單位，相關單位的修繕工作已於8月10日展開，預計在本底完成。