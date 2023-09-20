過渡性房屋｜錦上路項目恒莆新苑變水舞間　兩成單位漏水發霉

近日的「世紀暴雨」，令本港多處成災區，房屋局局長何永賢曾指，過渡性房屋可以即時入住，紓緩劏房戶漏水的困境。不過，《香港01》發現元朗錦上路站對出的新社聯過渡屋項目「恒莆新苑」，在世紀暴雨來臨前，已有多個單位嚴重漏水，形同「水舞間」，即使停雨後地上仍有大片積水，牆身嚴重發霉，疑似電線槽更出現鏽漬。

房屋局證實，項目內多多達219個單位受滲漏影響，即逾兩成單位都出事，當中58伙情況較嚴重，需更換所有牆身板、天花板、牆身內的隔熱材料和膠地板，而滲漏主因是單位窗戶並無關窗，而單位內的大門亦無法承受暴雨沖擊，在防水屋頂未蓋好時，大雨便會進經門框滲入單位。

新社聯表示，對承建商在工序期間未能夠保證組件沒有出現滲水表示失望，惟相信並不會影響單位的入住情況。《香港01》亦已就此向組件供應商「路華迪高」查詢，獲回覆指並不知漏水情況，要求記者向承建商瑞安建業查詢，而瑞安則指，對房屋局的回覆「無補充。」



新社聯「恒莆新苑」在5月15日開始招租，官方Facebook專頁在7月14日發文指，已完成組裝全數1,031個組裝合成（MiC）單位，強調每個單位都是在工廠內預先完成房屋結構、室內裝修、水電管道等部分，運送至恒莆新苑現場進行組裝，最後運送到本港，興建成兩座4層高的住宅大樓，可提供1,028個住宅單位。

新社聯早前曾舉行過渡性房屋「劏房睇樓團」，帶領基層家庭參觀「恒莆新苑」的單位，了解項目的配套、設備和周邊環境，房屋局局長何永賢亦有隨團參觀。新社聯發文指，有份參觀的街坊大讚「恒莆新苑」交通便利，全新的單位亦有獨立廚廁，似乎未有任何不滿及投訴。

門框滴水 「牆身似瀑布」

不過，《香港01》接獲消息指，「恒莆新苑」多個單位出現漏水情況，並持續長達數個月，「牆身好似瀑布咁，落雨後個個單位好似水塘咁」，單位大門的門框不斷滴水，地上有大灘積水，天花及牆壁嚴重發霉、變黑，出現如「年輪」的痕跡，部份單位甚至嚴重到「吽出菇」，有地腳線剝落，疑似電線槽的位置已浸至生鏽，大門邊底部已浸到霉爛，而走廊牆身亦不斷有水流下。消息人士更指「天台啲防水都散曬、爛曬」，每逢落大雨，單位便會再次漏水。

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消息人士指，從未見過如此嚴重的單位滲漏，批評單位水浸發霉，令衞生情況堪憂，組件的金屬結構亦有機會因水浸而生鏽：「支架生鏽會𠝹死人，生鏽點頂到5年？點住得人？你叫佢自己住5年，你睇下佢肯唔肯？（基層）窮啫？唔使住到咁下嘛？。」他表示，在建築界任職逾20年，「未見過冇王管到咁。」

新社聯：「直頭係將內櫳嗰啲拆埋，全部係要換過」

新界社團聯會服務基金執行董事兼過渡性房屋計劃主席呂堅確認，早在4月便發現「喺避免雨水進入間屋度做得唔夠」，而單位大門位處大樓的走廊，並不具備防水設計，令部份早期興建的單位出滲漏，致單位內部發霉，當中有約50個單位滲漏、發霉的情況較嚴重，已要求承建商全面更換，「直頭係將內櫳嗰啲拆埋，全部係要換過」，強調只是「簡單工作」，承建商已加聘人手處理，並不會影響到工程合約期，承建商亦會承擔相關費用。

他解釋問題主因，是「恒莆新苑」的設計與其他項目不同，在四層高的單位完成後，才安裝俗稱架空「天花」的屋宇上蓋，故頂層並非與天花相連，「喺天花未做好之前，就有機會出現雨水滲漏嘅問題」，在發現問題後，機構已促請承建商改善，包括在出廠時，將整個組件連大門封閉，「佢疊好之後，未起好中間嘅樓板，你就冇辦法做封窗、封門嘅工作，所以你要喺出廠嗰陣時做埋封門嘅工作，最主要係喺未有天花嘅時候，就係雨水會直接落，但係我哋個門係無防水嘅設計，門係喺個走廊位，唔同窗。」

恒莆新苑內部份單位牆身發霉，疑似電線槽更被浸至出現鏽漬。

被問到在滲漏出現數個月後，才進行維修，呂堅指，修繕工程如同「內部裝修」，要在已在項目落成、屋頂已建成後才可進行，而工程亦要得到房屋局和工程監督等通過，相信涉及滲漏的單位在全數更換相關組件後，對日後入住並無影響。

至於日後的過渡性房屋項目會否檢討組件設計，以避免類似情況再次發生，他則指，今次設計的屋宇形式比一般的設計更好，成本亦相對較貴，故承建商有必要檢討現場施工和地盤工序等問題，他對承建商在工序期間未能夠保證組件沒有出現滲水表示失望，但至於日後的項目會否禁止承建商參與，則留待房屋局等官方判斷今次事件是否涉及紀律問題。

房屋局回覆查詢時指，「恒莆新苑」今年3月6日開始，以「組裝合成」建築法裝嵌，涉及兩座住宅大樓，合共有1,028個單位，駐地盤工程監督於4月26日發現雨水滲漏，亦即單位滲漏已長達至少4個月。當局指，根據建築顧問的全面檢查，至今共有219個單位受雨水滲漏影響，其中58伙情況較為嚴重，並形容在工程期間，因天氣情況令單位出現滲漏屬「個別事件」。

當局指，駐地盤工程監督在4月26日發現單位漏水後，已即日向承建商發出發出地盤備忘錄，而新社聯、建築顧問及房屋局亦在翌日的工作會議上，責成承建商查找雨水滲漏原因、提交防止滲漏及執繕方案等。

房屋局引述建築顧問、駐地盤工程監督及承建商的調查指，雨水滲漏涉及三大原因，包括：

1/ 無妥善關上單位窗戶



2/ 單位室內大門無法承受暴雨沖擊，在未蓋好防水屋頂前，如遇到大雨進入室內走廊時，雨水會沿室內走廊牆身經門框滲入單位



3/ 在每個單位的天花頂位置，都有兩個檢視生口。檢視生口蓋沒有封好或有密封玻璃膠在運輸過程中受損或變形，都會引致滲漏。



新社聯指，今年7月已完成組裝全數1,031個組裝合成（MiC）單位。（新社聯FB片段截圖）

當局指，承建商已於5月中採取4個防範措施：

1/ 加強地盤管理，妥善關上所有窗戶



2/ 在未蓋好防水屋頂前，在室內走廊牆身用膠片或防水膠布密封單位大門，以加強門框滲水保護



3/ 未裝嵌完成的組件，在暴風雨時用帆布或膠布覆蓋作保護



4/ 加強密封檢生口



當局指，承建商落實防範措施後，漏水情況已受控，而承建商亦會加快裝嵌金屬防水屋頂，預計會在8月內完成，將徹底地防止雨水進入室內走廊。

至於對受影響單位的補救措施，房屋局指，承建商及「組裝合成」單位供應商在諮詢材料供應商後，已呈交修繕方案供審批，建築顧問亦已批准以下3個修繕工作：

1/ 受滲漏影響較為嚴重的58個單位，將全面更換所有牆身板、天花板、牆身內的隔熱材料和膠地板



2/ 受滲漏影響較輕微的161個單位，將局部更換有水漬的牆身板和牆身內的隔熱材料



3/ 在上述共219個單位的內藏組件，如發現受雨水滲漏影響，例如牆身板支撑架有輕微生鏽、內板輕微發霉等跡象，則根據材料供應商認可方案進行修繕，包括彻底清洗或除鏽，塗上防濕、防潮保護塗層等。



​當局指，承建商及「組裝合成」單位供應商會承擔以上修繕的所有開支，並以額外增加的工人進行所需工作，盡量減低對原有建築的影響，修繕工作已於8月10日展開，預計在本底完成，故並不影響預計於今年第4季入伙的時間表。 另外，承建商亦承諾在原合約規定的1年保修期外，提供額外10年保証期給所有受影響的219個單位。