西貢領航員計劃遺載50人資料USB　隔12日始通報　民政處嚴厲譴責

由西貢民政事務處舉辦的青年義工培訓活動「2023／24年度西貢青年大使培訓計劃——『西貢領航員』領袖義工培訓計劃」，其承辦商、地區組織「西貢區社區中心」職員9月10日在城市大學圖書館遺失載有50名參加者個人資料的可攜式裝置（USB），但中心事隔8日後才呈報私隱專員公署，並於昨日（22日）始向民政事務處報告。



民政事務處今（23日）稱，就承辦商無就錯誤及時報告作嚴厲譴責，已致電受影響人士導歉及暫停活動，並要求承辦商提交詳細報告，若未有令人滿意措施，將不獲允許競投或組織該處轄下其他活動項目。



承辦商「西貢區社區中心」職員9月10日在城市大學圖書館遺失載有50名參加者個人資料的可攜式裝置（USB）。（資料圖片）

活動由非牟利地區組織「西貢區社區中心」承辦

民政事務處表示，涉事活動為2023／24年度西貢青年大使培訓計劃——『西貢領航員』領袖義工培訓計劃」，由非牟利地區組織「西貢區社區中心」承辦。

USB載50名參加者姓名、電話、地址等資料

該處昨日接獲該中心通報，指中心一名職員9月10日在城市大學圖書館遺失一可攜式裝置（USB），當中載有由該中心承辦的一項青年義工培訓活動資料，包括50名參加者的姓名、年齡、性別、聯絡電話、電郵地址、住宅地址、就讀學校或院校和監護人姓名及其聯絡電話。

9.10遺失 9.12報警 9.18報私隱署 9.22始報民政事務處

民政事務處亦獲告之，中心在9月12日向警務處報案，並在9月18日把事件呈報私隱專員公署。民政事務處昨日下午接獲報告後，已就事件通報私隱專員公署及警方，並陸續聯絡所有受影響的參加者及其家人，向各人致歉及解釋事件，另已設立熱線6278 0536供有關人士查詢，民政事務處亦已即時暫停上述活動。

西貢領航員活動活報。（西貢區社區中心Facebook）

民政處暫停有關活動 暫禁「西貢區社區中心」競投或組織該處其他活動

民政事務處對受影響人士造成不便致歉，並會展開詳細調查，就事件的發生及承辦商沒有就錯誤向民政事務處及時作出報告，民政事務處已向承辦商作出嚴厲譴責，並已要求承辦商提交詳細報告，以及採取一切必要措施，防止有關資料進一步外洩。在承辦商未能採取令人滿意措施，確保同類事件不再發生之前，民政事務處不會容許承辦商參與競投或組織轄下其他活動項目。

「西貢區社區中心」。（西貢區社區中心Facebook）

西貢區社區中心向受影響人士致歉

西貢區社區中心昨晚亦在Facebook發通告，交代該宗資料外洩事件，向受影響人士道歉，並稱已立即採取了內部的應變措施，包括分階段地通知受影響的資料當事人，並向執法部門以及私隱專員公署報告。

該中心稱會安排為所有受影響的人士提供適時的協助和支援，提醒相關人士若接收到未知或可疑的電話、電郵或手機短訊時，應識別來電、驗證真實性，並提高警覺，切勿點擊疑電郵或短訊內的連結或附件。