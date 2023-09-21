消息︰消委會遭黑客入侵盜資料勒索　外洩投訴人及訂戶資料或萬宗

消息指，消費者委員會電腦系統遭黑客入侵，部份內存的個人資料或外洩，當中涉及投訴人及訂購消委會《選擇》月刊訂戶的資料，宗數或涉及萬人，據悉黑客已提出勒索。消委會明早（22日）將在北角總部召開記者會交代事件。這是繼數碼港後，在一個月時間第二宗被黑客入侵的政府附屬機構。



警方表示，今日接獲相關機構職員報案，指懷疑電腦系統被入侵，案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，交由網絡安全及科技罪案調查科跟進，暫未有人被捕。



消委會網頁顯示，9月20日系統發生故障。（消委會網頁截圖）

消委會昨日（20日）在網頁表示，由於電腦系統發生故障，投訴及諮詢熱線、訂閱部、網上價格一覽通和油價資訊通的服務一度受到影響，相關服務陸續恢復正常。

▼9月14日 數碼港交代遭黑客入侵善後工作▼



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黑客勒索數碼港235萬被拒後公開資料

數碼港8月中被黑客入侵，被盜走400GB資料，當中涉及現職及離任僱員、甚至應徵者的個人資料。黑客勒索數碼港約235萬元港幣，被拒之後「撕票」，9月初將資料放上「暗網」（dark web）免費下載，事件才曝光。

行政總裁任景信在9月14日在記者會指，數碼港是在「日益頻繁的網絡攻擊事件中的受害者」，他強調，倘查明事涉嚴重人為疏忽，會按程序處理，但暫未見到有相關情況。他又指，沒有機構可保證「百毒不侵」，但數碼港已證明可抵禦相同的攻擊，因為曾擊退一些後續的網絡攻擊，會繼續監察如何完善相關工作。