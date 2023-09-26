太古基金資助逾70個社區項目　孫玉菡倡政商民合作：用好香港資源

太古集團今日（26日）舉行「信望未來」成果分享活動，來自慈善業界和非牟利機構的負責人分享計劃下各項目的成果。



勞工及福利局局長孫玉菡擔任主禮嘉賓致辭時表示，本港現時面對困難眾多，包括老齡化等問題，他認為不能單靠政府解決：「政府一向有好多服務，但係投放幾多資金都仲有好多嘢可以做，希望可以走入社區，好似行政長官要求，政、商、民一齊合作，用好香港資源。」



太古集團今日（26日）舉行「信望未來」成果分享活動，勞工及福利局局長孫玉菡（中）任嘉賓。（鄭子鋒攝）

為紀念太古集團在香港150周年，集團於2020年透過太古基金成立「信望未來」計劃，以進一步推動集團的公益事務活動，計劃獲額外撥款1.5億元，主要資助在教育、海洋保育和藝術範疇有正面影響的項目。至今已資助逾70個社區項目，與超過100間非牟利機構攜手合作，惠及超過200萬人。

冀私人基金為政府擔起「先頭部隊」的角色

今次出席慶祝活動的嘉賓，包括勞工及福利局局長孫玉菡、社福界立法會議員狄志遠。 孫玉菡致辭時表示，本港現時面對困難眾多，包括老齡化等問題，人口超過百分之二十是65歲以上，當中四分一80歲以上，他認為不能單靠政府解決問題，「政府一向有好多服務，但係投放幾多資金都仲有好多嘢可以做，希望可以走入社區，好似行政長官要求，政、商、民一齊合作，用好香港資源。」

孫玉菡表示，除長者外，兒童及年輕人同樣面對不少困難，他認為私人基金能為政府擔起「先頭部隊」的角色，再由政府提供長期資助，「但無論政府投放幾多錢都好，總有好多地方可以做得更加好，喺呢到香港係一個咁成功嘅商業社會，好多私人嘅基金真係可以為我哋處理好多，呢一刻我哋想做，但可能未有資源做到的事。」

太古主席白德利強調太古是堅定的長期投資者及良好企業公民。（鄭子鋒攝）

以香港為家超過150年 承諾繼續回饋香港

太古主席白德利表示，太古與香港一起成長，並致力推動社區長遠蓬勃發展，提供的資助及來自太古旗下不同業務的義工付出的努力，幫助了非牟利機構及社會區夥伴應對社會上各種挑戰，意義重大。他強調太古是堅定的長期投資者及良好企業公民，「我們以香港為家超過150年並承諾繼續回饋香港。」

太古慈善理事會主席賀以禮表示，信望未來的願景是連繫非牟利機構、社區夥伴、受助者、太古旗下公司及希望參與義務工作以回饋社會的員工。