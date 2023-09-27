故宮博物館｜三星堆文物展開幕　學生親睹青銅面具感震撼

香港故宮文化博物館「凝視三星堆」展覽於今日（27日）開幕，展期至明年1月8日。展覽館內設語音導賞協助市民講解展品，有在港就讀大學的內地生指，曾到四川的博物館，但仍緣慳一面，今次參觀後形容是一個非常難得的機會，可近距離觀賞三星堆文物展品：「來到覺得蠻震撼的，終於可以一睹青銅面具的風采。」



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展覽於早上10時開放予公眾人士入場，現場所見參觀人數眾多，人流絡繹不絕，當中不乏一家大小，亦不時可見有導遊揮旗帶團友入內參觀。

有大學生稱親睹青銅面具感震撼

由內地來港升讀大學的周同學表示，曾到訪四川想觀賞展覽但未果，他形容這是一個非常難得的機會，可以近距離觀賞到三星堆文物展品：「來到覺得蠻震撼的，終於可以一睹青銅面具的風采。」

周同學又指，已多次到訪香港故宮文化博物館觀賞多個展覽，他認為就算門票加價亦不會影響入場意慾：「因為裏面的展覽經常更換，加幅也不是太大，我覺得還是很值得的。」

就讀大學四年級的周同學表示，曾到訪四川想觀賞展覽但未果，他形容這是一個非常難得的機會可以觀賞到三星堆文物展品：「來到覺得蠻震撼的，終於可以一睹青銅面具的風采。」（鄧宇詩攝）

在中大就讀研究所、來自內地的鄭同學在看完三星堆展覽亦大呼震撼，她指在展廳內逗留了約一小時，大讚黃金面具令她第一眼就覺得印象深刻：「因為之前在國內都沒有看到過，聽說這次有好多新展品感覺體驗感很好。」

鄭同學又認為能在香港看到四川文物令體驗更佳：「因為這本來是四川那邊的嘛，然後在國內看其實體驗感會稍微不好了點，因為人會特別多。」

▼「凝視三星堆—四川考古新發現」展覽 展示120件文物▼



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有市民指加價無阻入場意慾

陳先生與太太一同到場參觀，他指早前已到訪過四川觀賞部分三星堆出土文物，今日特意前來：「特別係青銅展品，睇到佢技術好高超，咁大個面具都可以做得咁薄。」

陳先生表示因喜愛觀賞文物展品，經常會到博物館參觀。問及對加價的看法：「加嚟加去都係咁多錢啫，呢個唔會係主要考慮，主要都係考慮值唔值得睇。」

陳先生則與太太一同到場，他指，早前已到訪過四川觀賞部分三星堆出土文物，今日特意前來：「特別係青銅展品，睇到佢技術好高超，咁大個面具都可以做得咁薄。」（鄧宇詩攝）

入場門票今起加價 成人票加至60元

香港故宮文化博物館今日起調整標準門票入場門票收費，成人標準門票將由50元正調整至60元，而半價特惠門票則為30元。另外，「凝視三星堆」特別展覽的票價，門票定價為港幣150元，半價特惠門票為港幣75元正。