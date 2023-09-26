故宮博物館｜展逾百件三星堆文物　全球最大青銅面具、金面罩現身

香港故宮文化博物館將於今年9月27日至2024日1月8日舉辦「凝視三星堆—四川考古新發現」展覽，展示120件文物，其中55件為2020年至2022年間才在三星堆遺址發掘的最新文物，展覽亦會展出三星堆發現、目前全球最大的青銅面具、以及2021年才出土的金面罩等。



+ 40

香港故宮文化博物館將於今年9月27日至2024日1月8日，舉辦「凝視三星堆—四川考古新發現」展覽，展出120件文物，其中55件為2020年至2022年間，在三星堆遺址最新發掘的文物，有23件為國家一級文物。展覽分為四個單元，分別為「穿越之眼」、「三星堆的城市生活」、「三星堆的神與巫」、「三星堆的來龍去脈」等。

在「穿越之眼」展中，可近距離欣賞三星堆文明的發掘文物中，發現體積最大的青銅面具，預計是公元前1300年的歷史文物，重約65.5公斤；其臉、眼、耳等各部分均分開鑄造，再鑄接成型。面具的額和兩側穿孔，用以固定在祭祀場所，出土時右眼處有絲綢物料殘留，為其用法以及功能提供進一步研究線索。

此外，展覽亦有2021年才出土的人頭像，例如凸目、斜直眉、闊口的頭像。它們的大小接近真人，形象各有不同。根據髮型和五官特徵，這些頭像大致分為兩大類：大部分是平頂、編髮、直鼻；小部分為圓頂、笄髮（梳髮髫）、圓鼻，或代表三星堆人的不同族群：一些人頭像可能是木雕像的一品分，用於特定的典禮或儀式。

「三星堆的城市生活」展出了青銅時代的三星堆，展出在三星堆四號坑出土的扭頭跪坐人像，人像束髮高，面雕飾豐富，小腿上有歧羽紋，人物手掌和兩片配發內側磨平。除了此人像外，亦同時發掘出另外兩個形態基本一致的青桐扭頭跪坐人像，發掘者推斷，這三件人像或共同抬舉一件更大的器物。

「三星堆的神與巫」展出的文物中，有兩件為2022年出土文物，分別為大神獸以及龍形器。大神獸為止今發現的最大青銅神獸，經拼對後發現上部本來應是承載頂尊跪坐人像，為三星堆造型最奇特的器物之一，亦可能為當時神廟內的重器。而龍形器眼睛外凸，具三星堆獨有的扁嘴上飾整排的牙璋紋。器體中空，原來應套於圓柱形木柱上。除此之外，三星堆出土了約10件金面罩，將於此展區展出最大的一件，重量約為350克，材質為黃金佔比85%的合金，還有銀和少量銅、鐵、錫等。目前尚未發現完全對應的面具。

除了實體的文物外，今次亦以沉浸式多媒體科技展示復修完成的一號青銅神樹，以3D立體全像投影重現神樹上花朵、果實、掛飾金箔等細節。

在「三星堆的來龍去脈」中除了展出展品外，亦介紹了三星堆文明發展過程。更以影片方式展示了部分青銅器的修復過程，以及展出考古用品讓市民進一步了解考古工作。

香港故宮博物館首席研究員焦天龍指，今次展覽以「凝視三星堆」作為主題，希望市民透過凝視這些文物作出思考，以關注三星堆。（鄭子峰攝）

香港故宮博物館首席研究員焦天龍指，今次展覽以「凝視三星堆」作為主題，希望市民透過凝視這些文物作出思考，以關注三星堆。他表示，展覽的設計貫徹了主題，在所有地方都會感受到三星堆與市民對話以及凝視，同時透過多媒體向市民展示考古學家對三星堆的理解 。

展覽為期四個月，成人門票為150元，特惠75元，市民可透過香港故宮文化博物館網站、西九文化區網站或App、「購票通」網上購票平台，香港中旅社、Klook、攜程旅行的網上平台等購買門票。