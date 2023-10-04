全港首個「多類型機械人組合解決方案」！生產力局助物流企業轉型

大家印象中的倉庫，可能都是動用人手尋找貨物、上下架和打包。然而，近年市民於日常生活上越來越依賴網上購物，電商的蓬勃發展大大增加了物流需求和相關挑戰，同時物流業人手缺乏情況加劇，皆促使物流企業急需探索及善用科技，升級轉型。香港生產力促進局（生產力局）一直致力推動工業4.0及物流4.0，早前與在香港設有辦公室和倉庫的國際物流企業雷諾斯合作，針對企業營運痛點制定自動化倉庫方案，並共同研發全港首個落地使用的「多類型機械人組合解決方案」，實現智能倉庫管理。在生產力局的協助下，該企業的自動化倉庫庫存管理準確度達至99.9%，產能更提高了三倍。



為突破瓶頸 研發自動化倉庫

傳統物流業依靠勞動力，由於涉及大量體力勞動及長時間工作，加上薪酬欠吸引力，經常出現人手不足的情況，而幾年前遇上突如其來的疫情，導致更少人願意投身這類需要經常跟顧客接觸的工作。因此雷諾斯決定發展自動化倉庫，雷諾斯亞洲有限公司大中華地區（倉儲方案及配送）董事總經理麥榮軒先生解釋：「疫情時期大家都要留在家中，我們公司難以聘請新人入行。為了突破瓶頸，我們需要自動化倉庫，一來可以提高穩定性和效率，滿足傳統和電商物流的龐大需求，二來把面對面接觸減到最低，客人亦會更放心。」

第一階段：機械人搬運貨架交給員工

雷諾斯於2020年開始自行研發第一階段的自動化倉庫，購入機械人搬運整個貨架，簡化尋找貨物的方式。然而，將貨物上下架的工作依然由員工負責。

有見及此，生產力局受雷諾斯委託，共同研發第二階段的自動化倉庫，以達致全面智能化。由於機械人技術屬新興科技領域，市面上難以找到相對應的樣版；而生產力局正是研發新興科技的專家，加上服務範圍廣泛且經驗豐富，生產力局很自然便成為了雷諾斯的理想合作夥伴。雙方亦希望方案能長遠發展，並非只完成此單一合作項目。

生產力局是研發新興科技的專家，加上服務範圍廣泛且經驗豐富，與銳意發展自動化倉庫而達致升級轉型的雷諾斯一拍即合。

第二階段：機械人分工合作

生產力局智慧城市部總經理孫國偉工程師表示：「開始研發第二階段的自動化倉庫前，生產力局團隊與客戶進行了深入討論，了解其面對的痛點，又前往倉庫實地考察應用情況。」生產力局團隊觀察到雷諾斯倉庫樓底較矮，難以應用市面上現有的機械人模型，因此為雷諾斯度身訂造兩類機械人並設計相關的協調程式。透過「多類型機械人組合解決方案」，兩類機械人完美實現分工合作，一類負責將貨物上下架的工作，而另一類則負責搬貨給員工；而員工只需要負責與客人接洽及透過電腦指示機械人取貨給客人，做到「貨搵人」而非「人搵貨」。經生產力局調整的第二階段自動化倉庫，運作效率進一步提升。

生產力局團隊觀察到雷諾斯倉庫樓底較矮，難以應用市面上現有的方案，因此為雷諾斯度身訂造兩類機械人並設計相關的協調程式，完美實現分工合作。

雷諾斯亞洲有限公司大中華地區（倉儲方案及配送）董事總經理麥榮軒先生喜言第二階段自動化倉庫對提升產能的效果顯著。人機協作下，庫存管理準確度達至99.9%，產能更大幅提升三倍。

第二階段自動化倉庫對提升產能的效果顯著，麥榮軒先生喜言：「以前所有工作由員工負責時，不時會有貨物放錯地方的情況出現。現時由機械人負責大部分工作，並由員工負責收貨及交貨；人機協作下，庫存管理準確度達至99.9%，產能更大幅提升三倍！」

先完成人機共融 再普及應用

孫國偉工程師續稱：「今次『多類型機械人組合解決方案』可以減少行業對勞動人力的依賴，紓緩物流業愈趨常見的人手短缺問題，其次，操控機械人的步驟相對簡單，讓公司能更易聘請相關人手。自動化倉庫可謂是物流業未來的重要發展趨勢。」

生產力局智慧城市部總經理孫國偉工程師喜見生產力局助雷諾斯實踐智能倉庫管理，並指出自動化倉庫可謂是物流業未來的重要發展趨勢。

第二階段的「多類型機械人組合解決方案」正式啟用至今已有半年，生產力局的專家一直與雷諾斯緊密聯繫，進行後續的跟進和改善工作，接下來會繼續收集及監測數據，改善機械人的程式，以作長遠策略發展。

麥榮軒先生補充，下個目標是在生產力局的協助下，將自動化倉庫模式普及至雷諾斯其他倉庫：「我們的短期目標定然是繼續改善機械人的程式，以及做到人機共融。至於長遠目標，我們希望與生產力局一起整合香港分部自動化倉庫方案的數據，然後得出未來發展方向，再提供予其他地區及國家的分部作參考，從而推動整個企業步向物流智能化。」

在生產力局的協助下，未來雷諾斯會將自動化倉庫模式普及至其他倉庫。

生產力局致力助業界解決技術痛點 實現數碼轉型

各行各業逐漸走進數碼化和電子化的領域，生產力局針對業界技術上的痛點，致力結合不同的創新技術，如人工智能、機械人和工業物聯網等，為企業度身訂造數碼化、智能化升級轉型方案，並推動研發成果轉化落地。

如想進一步了解生產力局如何協助企業升級轉型，請瀏覽：https://www.hkpc.org/zh-HK/our-services/new-industrialisation。

（資料及相片由客戶提供）