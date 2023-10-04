全港首個「多類型機械人組合解決方案」！生產力局助物流企業轉型
大家印象中的倉庫，可能都是動用人手尋找貨物、上下架和打包。然而，近年市民於日常生活上越來越依賴網上購物，電商的蓬勃發展大大增加了物流需求和相關挑戰，同時物流業人手缺乏情況加劇，皆促使物流企業急需探索及善用科技，升級轉型。香港生產力促進局（生產力局）一直致力推動工業4.0及物流4.0，早前與在香港設有辦公室和倉庫的國際物流企業雷諾斯合作，針對企業營運痛點制定自動化倉庫方案，並共同研發全港首個落地使用的「多類型機械人組合解決方案」，實現智能倉庫管理。在生產力局的協助下，該企業的自動化倉庫庫存管理準確度達至99.9%，產能更提高了三倍。
為突破瓶頸 研發自動化倉庫
傳統物流業依靠勞動力，由於涉及大量體力勞動及長時間工作，加上薪酬欠吸引力，經常出現人手不足的情況，而幾年前遇上突如其來的疫情，導致更少人願意投身這類需要經常跟顧客接觸的工作。因此雷諾斯決定發展自動化倉庫，雷諾斯亞洲有限公司大中華地區（倉儲方案及配送）董事總經理麥榮軒先生解釋：「疫情時期大家都要留在家中，我們公司難以聘請新人入行。為了突破瓶頸，我們需要自動化倉庫，一來可以提高穩定性和效率，滿足傳統和電商物流的龐大需求，二來把面對面接觸減到最低，客人亦會更放心。」
第一階段：機械人搬運貨架交給員工
雷諾斯於2020年開始自行研發第一階段的自動化倉庫，購入機械人搬運整個貨架，簡化尋找貨物的方式。然而，將貨物上下架的工作依然由員工負責。
有見及此，生產力局受雷諾斯委託，共同研發第二階段的自動化倉庫，以達致全面智能化。由於機械人技術屬新興科技領域，市面上難以找到相對應的樣版；而生產力局正是研發新興科技的專家，加上服務範圍廣泛且經驗豐富，生產力局很自然便成為了雷諾斯的理想合作夥伴。雙方亦希望方案能長遠發展，並非只完成此單一合作項目。
第二階段：機械人分工合作
生產力局智慧城市部總經理孫國偉工程師表示：「開始研發第二階段的自動化倉庫前，生產力局團隊與客戶進行了深入討論，了解其面對的痛點，又前往倉庫實地考察應用情況。」生產力局團隊觀察到雷諾斯倉庫樓底較矮，難以應用市面上現有的機械人模型，因此為雷諾斯度身訂造兩類機械人並設計相關的協調程式。透過「多類型機械人組合解決方案」，兩類機械人完美實現分工合作，一類負責將貨物上下架的工作，而另一類則負責搬貨給員工；而員工只需要負責與客人接洽及透過電腦指示機械人取貨給客人，做到「貨搵人」而非「人搵貨」。經生產力局調整的第二階段自動化倉庫，運作效率進一步提升。
第二階段自動化倉庫對提升產能的效果顯著，麥榮軒先生喜言：「以前所有工作由員工負責時，不時會有貨物放錯地方的情況出現。現時由機械人負責大部分工作，並由員工負責收貨及交貨；人機協作下，庫存管理準確度達至99.9%，產能更大幅提升三倍！」
先完成人機共融 再普及應用
孫國偉工程師續稱：「今次『多類型機械人組合解決方案』可以減少行業對勞動人力的依賴，紓緩物流業愈趨常見的人手短缺問題，其次，操控機械人的步驟相對簡單，讓公司能更易聘請相關人手。自動化倉庫可謂是物流業未來的重要發展趨勢。」
第二階段的「多類型機械人組合解決方案」正式啟用至今已有半年，生產力局的專家一直與雷諾斯緊密聯繫，進行後續的跟進和改善工作，接下來會繼續收集及監測數據，改善機械人的程式，以作長遠策略發展。
麥榮軒先生補充，下個目標是在生產力局的協助下，將自動化倉庫模式普及至雷諾斯其他倉庫：「我們的短期目標定然是繼續改善機械人的程式，以及做到人機共融。至於長遠目標，我們希望與生產力局一起整合香港分部自動化倉庫方案的數據，然後得出未來發展方向，再提供予其他地區及國家的分部作參考，從而推動整個企業步向物流智能化。」
生產力局致力助業界解決技術痛點 實現數碼轉型
各行各業逐漸走進數碼化和電子化的領域，生產力局針對業界技術上的痛點，致力結合不同的創新技術，如人工智能、機械人和工業物聯網等，為企業度身訂造數碼化、智能化升級轉型方案，並推動研發成果轉化落地。
如想進一步了解生產力局如何協助企業升級轉型，請瀏覽：https://www.hkpc.org/zh-HK/our-services/new-industrialisation。
（資料及相片由客戶提供）