中秋節｜大坑舞火龍再起舞　杭州留學生讚氣氛熱鬧　感受香港傳統

因疫情闊別3年的中秋節大坑舞火龍，今晚起一連三晚復辦。晚上8時左右，大坑一帶已人山人海，現場有舞獅、鑼鼓等表現，在創新科技及工業局局長孫東剪採後，插上長壽香的火龍開始在多個橫街窄巷竄動，先順時針在大坑一帶巡遊，約8時25分到達浣紗街表演。



有來自杭州的港大內地學生稱，因在港讀書，沒法親身看亞運會，故來看大坑舞火龍，形容現在氣氛很棒很熱鬧，也能感受到香港傳統。



晚上約8時，創新科技及工業局局長孫東剪採後，點上香枝的火龍開始在多條橫街窄巷舞動，每當經過，市民均歡呼鼓掌，紛紛拿出手機、相機打卡，火龍8時25分到達浣紗街表演。

來自杭州的港大留學生田小姐與友人到場觀看舞火龍，她表示家鄉現正值亞運會，「沒辦法看亞運就過來看火龍」，形容現場氣氛很棒很熱鬧，剛才看到了火龍尾巴，準備去看龍頭。她又說在家鄉未看過該類表演，「基本都在鄉下，沒這邊交通方便，整體氛圍真的很好。」

內地遊客：感覺在疫情後再看感開心

另一內地客陳小姐來自河北，因工作暫留香港，順道來看火龍。她稱感受到香港的傳統，形容十分熱鬧，「一個晚上都很激動，一直追著火龍，希望香港越來越好。」與陳小姐同來的李先生則稱，在港30多年都未看過舞火龍，以往只在電視機看到，感覺在疫情後再看感開心。

王先生帶同4歲兒子前來，他稱是首次來，希望帶兒子感受傳統文化，又笑言兒子今日很有耐性，不時笑容滿面。王小朋友則稱剛看到大火龍，感覺很開心。

康文署表示，明晚中秋夜的10時30分，火龍會延伸至維園五、六號足球場舉行，屆時將進行簪花掛紅儀式，由康文署署長劉明光與大坑坊眾福利會理事長袁效權主禮。維園正舉辦中秋綵燈會，與市民共賀佳節。