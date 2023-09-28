大坑舞火龍｜闊別三年今起一連三晚飛舞　明晚中秋入維園簪花掛紅

因疫情闊別三年的大坑舞火龍由今晚（28日）起一連三晚於中秋節期間再次飛舞，近300人舞動著長達67公尺、 插上逾萬枝線香的火龍飛舞，主辦單位大坑坊眾福利會指，今晚約8時15分開始，火龍再飛舞，最佳觀龍地點依舊是銅鑼灣大坑浣紗街。康樂及文化事務署稱，大坑舞火龍將於明晚（29日）中秋正日晚上10時30分延伸至維園五、六號足球場舉行，屆時將進行簪花掛紅儀式，康文署署長劉明光與大坑坊眾福利會理事長袁效權主禮。



▼昔日舞火龍盛況▼



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根據政府新聞網早前介紹，市民一連三晚可欣賞「火龍過橋」、「打龍餅」等壯觀場面，今年更有夜光小火龍首次登場，讓大坑火龍少年團可大顯身手。

大坑夜龍官方專頁趁大坑舞火龍今晚再現前，介紹了火龍5個冷知識：

1.火龍尺寸?

．長達67米，相當於5.5架雙層巴士首尾相連長度，龍頭重約48公斤，上面點綴着約12,000根燃燒的線香，需由約300名健兒共同舞動。



2.龍眼點睛儀式象徵什麼？

．龍眼點睛開光儀式在蓮花宮舉行，該廟宇是為了紀念傳說中觀音菩薩在蓮花上修行。在點睛儀式中，人們為火龍眼部繪上最後一筆，象徵為火龍注入生命。



3.舞火龍有什麼招式？

．火龍巡遊過程將包含多種儀式表演，包括「起結龍團」（又名「打龍餅」）、「火龍過橋」、「火龍過龍尾」及「火龍纏雙柱」等。



4.舞龍珠為什麼要全程倒行？

．作為火龍的領頭者，舞龍珠這一位置尤其重要，因為龍珠負責為龍頭指引方向。所以舞龍珠的表演者們需要時刻面朝龍頭，引領火龍的動向，因此他們需要倒着走。



5.派龍香傳遞什麼？

．按照歷年傳統，火龍身上燃燒後的香枝都會派發給觀賞的人們，象徵祝福和好運。



▼舞火龍▼



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