金管局：本港家庭負債佔GDP比率維持95.8%

香港金融管理局公布，本港今年上半年，家庭負債佔本地生產總值（GDP）的比率維持在95.8%，相比去年下半年沒有明顯變動。家庭負債上升2.1個百分點，剛好被本港名義本地生產總值下跌2.1個百分點所抵消。



金管局最新的半年度《貨幣與金融穩定情況報告》指出，要全面及客觀評估家庭負債的風險，需要參考其他不同的因素，包括實際的供款與入息比率及家庭的資產狀況。事實上，銀行新批按揭貸款的平均供款與入息比率一直處於健康水平，2023年7月的平均數字為 39.8%。家庭淨資產亦處於高水平， 2021年香港的家庭資產淨值對負債比率，以及家庭安全資產對負債比率，分別處於10.9倍及2.91倍的高位，遠高於大多數其他先進經濟體， 顯示香港整體的家庭財務狀況穩健，有強大緩衝抵禦潛在的金融及經濟衝擊。

金管局表示，會一直密切監察家庭負債，並定期向銀行收集數據。大部份家庭負債為受宏觀審慎政策框架規管的住宅按揭貸款，以及有金融資產作抵押，為財富管理客戶提供的貸款。考慮到以上因素，以及家庭資產淨值維持在較高水平，金管局認為家庭資產負債情況仍然健康，相關信貸風險在控制範圍內。