家庭負債佔GDP九成　香港人只能做樓奴？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-10 17:40

國際基金經組織（IMF）周二（8日）發布香港金融體系穩定評估報告，指出本港金融市場可能面對的多項風險，例如與中國的高度聯繫、中美關係緊張，以至環球市場與本地風險情緒等。其中高樓價問題亦是報告關注的主要風險之一，報告指出本港家庭負債正日益攀升，雖然情況尚算可控，但一旦出現嚴重危機，將可能導致本港家庭陷入債務危機。

IMF報告提及，包括住宅按揭、信用卡債務及其他投資相關債項的本港家庭負債比率正急速增加，由2007年佔本港GDP的51%，上升至2020年第3季的88％。若再將非銀行借貸（如消費金融機構貸款，以及發展商按揭貸款等）加入計算，債務與GDP比例更可能要再增加3%至5%左右。情況無疑已比其他發達經濟體平均72%的家庭負債比率為高，而國際結算銀行（BIS）資料更顯示本港的家庭負債與GDP佔比增速為發達經濟體裏最高。

本地樓價逐步上揚，港人按揭愈做愈大，然而香港市民以儲蓄沉著應戰，這也正是港人生活的辛苦之處。如報告所言，香港的高儲蓄比率以及龐大資產，均緩解了家庭槓桿率上升的風險。而截至去年為止，港人平均貸款價值比（貸款金額和抵押品價值之間的比例）僅為57%，按揭供款與收入比率亦只是37%。IMF認為兩者同屬低水平，亦指在金管局採取宏觀審慎政策之下，家庭按揭信貸質素維持穩健。

截至去年為止，港人平均貸款價值比（貸款金額和抵押品價值之間的比例）僅為57%，按揭供款與收入比率亦只是37%。（資料圖片）

房屋供應扭曲 政府用錯了藥

而現時市民的生活困境，正在於部分市民未能上樓，只能寄望樓市下行。但另一方面，中低收入家庭已負巨額債項置業上樓，意味在本港貧富懸殊的情況之下，即使樓市大跌、經濟肅條，最遭殃的還是中低收入家庭。例如報告便同時以收入最低的十份一家庭為例，提到一旦利率提高3厘，收入下降24%，其供款比率便會上升至七成左右，屆時最勉強能上車的一群市民，或將無力還款。

畢竟本港公屋供應不足、居屋爭崩頭，香港在過去十年平均每年只提供了14,000多個公屋及居屋單位，但是政府根本沒有從都市規劃上對症下藥，反而是透過金融手段推出「林鄭Plan」來加大按揭上限，拉長市民供款年期，讓市民借更多錢來買更貴的樓。因此就算低機率的「樓爆」確實出現，到時也不會只是社會的上流遭殃，而會是一場波及社會各階層的金融危機。

快不得慢不得 房策步步為營

家庭負債佔比按年擴大，無疑是政府房屋政策藥石亂投的惡果。政府忘卻根本的供需關係，透過金融手段飲鴆止渴。在長年公屋、居屋供應不足的情況之下，這無疑讓我們看見港人除了貸款買樓以及租樓之外，便幾乎沒有其他住屋選擇。房屋作為市民生活必需品，政府在政策上任由發展商及業主自肥，也其實正在榨壓中低收入家庭的生活質素，要其努力還款。政府如今需要面對的，便正是這種要一面謹慎建屋，慎防樓價出現「樓爆」，但是同一時間又要交出足夠房屋回應需求的兩難局面，政府必須謹慎為之。