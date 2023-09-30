十一黃金周｜港珠澳大橋口岸打蛇餅　港人往澳門睇演唱會過夜消費

中秋節加上國慶一連三假今（30日）展開，有不少市民選擇到澳門或珠海過夜遊玩、看演唱會，港珠澳大橋口岸出現人潮，離境大堂排長龍，開始「打蛇餅」，早上金巴輪候時間約半小時。有市民稱，政府雖然推出一連串國慶優惠，又舉行海濱夜市，但物價始終較貴，加上活動欠缺特色，難得有連假，傾向離港遊玩。



中秋加上國慶連假今（30日）展開，即使政府推出多項優惠吸引市民留港消費，仍有大批市民選擇到澳門或珠海遊玩。（鄧宇詩攝）

約上午十一時，港珠澳大橋離境大堂人頭湧湧，人龍排至門外，並「打蛇餅」，現場實施人流管制，有告示牌提醒，輪候金巴時間約為30分鐘或以上。

進入大堂前亦進行人流管制，需排隊入內。（鄧宇詩攝）

到澳門兩日一夜 料花兩千元

市民張小姐趁著連假與朋友到澳門玩兩日一夜，連同住宿料花費約2,000元。她表示，早已預計假期到澳門的人多，今日特意提早出門避免人潮。她續指，政府和商界就中秋國慶連假推出的優惠並不吸引，「本身留喺香港呢段時間，大家都周圍玩同食」，因此假期傾向離港。

另一位張小姐和林小姐則到澳門看演唱會，她們指，今日澳門舉行數個演唱會，相信會有不少港人趁假期專程捧場。她們即日來回，預料消費一千元以內。被問到最近夜經濟和連串優惠措施是否具吸引力時，她指，「佢好多係夜晚嗰啲，放咗工就會想返屋企啦。」

前往珠海探朋友的市民戴先生稱，計劃留四日三夜。他指，今年「七一連假」亦有經港珠澳大橋口岸到珠海，認為今次人流管制較上次佳。他指，之前進入大堂後才「打蛇餅」排隊，不過大堂位置較細，情況比較混亂；今次人龍管理較為有序。他形容，政府推出的優惠「麻麻地」，夜市內的物價比較貴，沒有吸引力。