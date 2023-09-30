黃金周｜楊潤雄料700團訪港　重點關注土瓜灣　旅監局或派員疏導

內地十一黃金周展開，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（30日）在電台節目中指出，估計黃金周有約700個旅行團來港，港府已經召開兩次統籌會議，分別與旅議會和旅監局代表見面，旅遊事務專員早上亦視察關口，了解入境安排。他指短時間內市民會見到旅客在地區上車落車，政府會安排足夠人手協調交通安排，盡量減少旅客對周邊影響，希望市民體諒。



早前有多個內地團到土瓜灣用膳。（林靄儀攝/資料圖片）

土瓜灣有內地團用膳兼購物 楊潤雄：已勸喻

內地團到土瓜灣被禁止同區用膳，以打擊阻街亂象。《香港01》早前報道，來土瓜灣的內地團已變陣，改為「同區食、再同區買」應對。楊潤雄指，旅監局已做了很多功夫和監察，會視乎需要是否派員到現場指揮和疏導，包括重點的土瓜灣。

他指，留意到黃金周前，已有報道稱「有1、2個團處理得唔好」，明白影響當區居民生活，會呼籲旅行社做好工作。被問到有否接到相關投訴、警告或懲罰違規的單位，他指，經討論及勸喻「已做到出嚟。」

深度遊。（資料圖片／李澤彤攝）

與小紅書合作宣傳 至今有2億瀏覽量

被問是否有信心長期吸引內地旅客來港，楊潤雄稱，吸引旅客要視乎旅客需要，旅發局有與小紅書合作宣傳5條香港深度遊路線，目前已經有2億次瀏覽，表示內地對香港人生活感興趣，會繼續使用平台宣傳，亦要確保防止貨不對辦。

他又稱，夜繽紛方面推出活動，希望吸引市民晚上外出，帶動香港動起來、活起來，並帶動及吸引旅客來港。

按實際情況再考慮購買體育盛事轉播權

亞運方面，楊潤雄稱香港對作賽有尊重及體育精神，令人感動，最好當然是獎牌較上次亞運多，但今次的成績亦已經非常好。

被問及會否再次購買轉播權，楊則指要視乎實際情況決定，當年購買東京奧運轉播權是特殊情況，皆因當時社會在疫情期間，同時要考慮涉及公帑。