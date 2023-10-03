10名港大校董發聲明批校委會放任處理　促解除保密要求公開文件

港大校長張翔被投訴涉數宗不當處理大學財產，原定今日召開的校委會特別會議突然「告吹」。10名港大校董包括畢業生議會主席麥東榮發公開聲明指，自傳媒廣泛報道後，校委會至今無就事件和會議安排有任何正式公布或回應，形容校方放任處理的手法，「讓公眾有一種强烈的群龍無首的管治混亂印象」，嚴重影響大學聲譽，對此感到失望和遺憾。



他們促校方解除保密要求，公開有關文件予校內外持份者評斷；並成立獨立調查委員會，以公開聆訊的方式找出真相。《香港01》另向五名身兼港大校董的立法會議員查詢，當中四人拒評論，一人未有回覆。



2017年，原為美國加州大學柏克萊分校任講座教授的張翔，獲聘為港大下任校長，接替辭職的馬斐森。（資料圖片 / 林若勤攝）

10名港大校董的公開聲明提到，雖然根據《校務委員指引及守則》，校委會運作中要平衡保密和透明原則，以保障各委員在無顧慮的基礎上討論具體事項，但事件在過去兩天急速發展，充分顯示並無落實有關保密原則，導致校長張翔明確指出有關文件在分發予各委員後1小時，就在個別媒體中披露。他們認爲，這些保密要求已無助解決上述問題，「甚至乎有機會成爲選擇性發放資料的掩護。」

為保障香港大學聲譽，聲明指，希望港大管治機構，特別是校委會和校長辦公室，能盡快就吹哨者投訴事項解除保密要求，並公開有關文件，讓校内外的持份者評斷；並應落實執行《校務委員指引及守則》，包括但不限於成立獨立調查委員會以公開聆訊的方式來找出真相。

五名身兼議員港大校董 四人拒評論 一人未覆

《香港01》另向五位身兼港大校董的立法會議員查詢對事件的看法，民建聯鄭泳舜、副主席陳學峰、均稱不了解事件而不作評論。新民黨主席葉劉淑儀則透過助理回覆稱不回應。同時是港大校委的經民聯副主席吳永嘉稱，基於保密原因不評論，相信校方會按既定程序處理。工聯會會長吳秋北則未有回覆。