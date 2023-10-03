港大斥5500萬翻新高級教職員聯誼會餐廳　校方：設施殘舊符合程序

港大校長張翔被投訴涉數宗不當處理大學財產，校務委員會原定今日下午召開特別會議討論，但最終「煞停」並取消。除了此前《香港01》報道，關於校長辦公室介入捐款轉賬問題、豁免招標聘用美國獵頭公司招聘副校長及購入寶馬座駕等投訴，還涉及動用大學資金5,500萬元，裝修屬自負盈虧的「Senior Common Room」高級教職員聯誼會。

港大回應《香港01》查詢時稱，聯誼會逾30年未曾大維修，設施非常殘舊，校方應聯誼會幹事要求翻新，整個翻新工作以及管理合約，都是按照大學的採購與招標程序。



港大去年於中菜廳「眀軒」舉行傳媒春茖。（港大圖片）

教職員聯誼會屬自負盈虧 被質疑為何用大學資金助翻新

港大的「Senior Common Room」（簡稱 SCR）教職員聯誼會設有三間餐廳，有兩間位於校園梁銶琚樓14樓和15樓，分別是中菜廳「眀軒」和西餐廳「Café 1951」，合共佔地約9,500平方呎。餐廳採取會員制，每月會費由40元至200元不等，指定層級的高級教職員才可以入會，並不對大眾開放。

根據《香港01》取得的校內文件顯示，2021年6月，財務處向物管處發信，稱按時任行政及財務副校長羅哲基指示，已向教職員聯誼會批出5,500萬元翻新。

投訴人質疑聯誼會是自負盈虧，為何要動用大學資金協助裝修，而且以平均面積計算，費用較校園餐廳貴約七成甚至一倍。

校長張翔於傳媒春茖介紹港大最新發展。（港大圖片）

加大中央基金經費預算額度 以批出約5000萬元裝修費

據知，校方透過「建築改建工程中央基金」（Building Alteration Work Central Fund）撥出約5,000萬元裝修該兩層聯誼會。按慣常做法，中央基金每年最多只會批出500萬元供各部門競投校園工程，如加設無障礙設施等。為協助聯誼會龐大的裝修費，校方需加大基金的預算額度，以批出款項。

投訴人亦認為，港大學生和教職員餐廳，均向外招標經營者，中標經營的公司需自行負責裝修費用，與SCR經營者毋需負擔裝修費用，有明顯差別。

港大：逾30年無大維修 設施非常殘舊

港大回覆稱，教職員聯誼會是大學教職員使用的設施。由大學提供設施，其營運則屬自負盈虧。由於聯誼會逾30年來未曾做大維修，設施非常殘舊，大學應聯誼會幹事會要求，於2021年翻新設施 ，整個翻新工作以及管理合約，都是按照大學的採購與招標程序。