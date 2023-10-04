兒童醫院兩名患癌男童　獲李嘉誠捐款百萬資助　接受養和質子治療

養和醫療集團今天（4日）宣布，獲李嘉誠捐助100萬元，以資助兩名癌症病童接受質子治療。兩名獲轉介的醫管局轄下香港兒童醫院男童分別15及13歲，前者患有惡性軟組織肉瘤（尤文家族腫瘤），後者則患有霍奇金淋巴瘤，



養和醫療集團感謝李嘉誠的捐款，指資助可減輕患者家人經濟負擔，又指質子治療利用高能量的質子射束，瞄準癌細胞以消滅腫瘤，其特點是有助減低對周邊組織的破壞，尤其適合兒童癌症患者。



經過逾十載的籌劃和興建，養和質子治療中心於今年年中終於落成，為目前全港首間及唯一一 間質子治療中心。（養和醫療集團提供）

兩男童分別患有尤文家族腫瘤和霍奇金淋巴瘤

養和醫療集團宣布，獲李嘉誠先生100萬元，以資助兩名由醫管局轄下香港兒童醫院轉介的癌症病童接受養和的質子治療。兩名獲轉介的男童分別為15歲和13 歲，患有惡性軟組織肉瘤（尤文家族腫瘤）和霍奇金淋巴瘤。

養和醫療集團10月4日宣布，獲李嘉誠捐助100萬元，以資助兩名癌症病童接受質子治療。（資料圖片）

降低聽、視力受損及繼發性癌症等風險

養和指，第一名患者的軟組織肉瘤位於右側上頜竇，接近眼眶壁，質子治療在減輕口腔疼痛和口乾方面優於傳統的光子治療，還能降低對聽力和視力受損的風險，以及日後因輻射誘發繼發性癌症的風險。

至於另一名患者因霍奇金淋巴瘤再次復發，需要進一步治療。淋巴瘤位於頸部和縱隔部位，而縱隔部位以胸腔為中心，包含心臟及其周圍血管系統、食道、氣管、膈神經、心臟神經、胸導管、胸腺，以及胸腔淋巴結等重要器官或組織。因此，質子治療有助於降低輻射誘發心臟病和繼發性惡性腫瘤（如乳腺癌、肺癌或甲狀腺癌）的風險。

質子治療減低破壞健康組織 尤其適合兒童癌症患者

養和質子治療中心聯席主任羅振基指，透過精確計算和控制質子放射線的深度及強度，能夠確保質子射束準確地針對腫瘤目標，減低周邊健康組織所承受輻射，從而降低放射治療引起併發症及副作用的風險。他亦指，由於兒童正值發育階段，對於輻射造成的副作用較為敏感，而且在治療後的存活期一般較長，使用高精準度的質子治療，可減少日後因輻射引致的慢性健康問題及繼發性的癌症或其他併發症。

養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文補充，兒童癌症的治療準備過程較成人複雜、時間較長，然而考量到兒童的未來人生還很長遠，質子治療對於年紀小的病童來說，是比較好的治療選項，在治療的同時能夠降低長遠的副作用。