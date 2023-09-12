甲狀腺癌患者顧慮標靶藥貴延遲治療　癌症資訊基金倡盡快納入資助

香港癌症資料統計中心數據顯示，甲狀腺癌為香港十大常見癌症，全年新症達978宗，發病比率比十年前升4成，雖大部份患者確診時為早期，但有約5%患者發現時已是晚期。59歲的黎先生2005年確診甲狀腺癌，進行6次甲狀腺癌切除手術後情況穩定，至3年前出現氣促以及痰多，診斷後發現癌細胞已擴散至肺部，雖然醫生處方甲狀腺癌標靶藥物作治療，但因憂慮藥費昂貴，黎今年年3月才開始用藥，目前可維持生活質素，並繼續全職工作。



有國際臨床研究顯示，晚期甲狀腺癌患使用標靶藥的無惡化存活期中位數達18個月，腫瘤縮減至一定大小及維持一定時間更可達六成。不過，癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀指，香港現時仍未有把甲狀腺癌標靶藥物納入安全網，患者負擔沉重，更有患者因藥費問題而延遲治療，因此促請港府及關愛基金，盡快將相關治療納入藥物安全網，以減輕患者在接受治療時的經濟壓力。



癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀（右）促請港府盡快將甲狀腺癌標靶藥納入藥物安全網；圖中另外兩人分別為甲狀腺學會副會長陳穎樂（左）及甲狀腺癌患者黎先生（中）。

香港甲狀腺學會副會長暨臨床腫瘤科專科醫生陳穎樂今日（12日）表示，目前治療甲狀腺癌主要三方面為主，包括手術切除、輔助治療和跟進檢查，而若患者癌細胞已擴散至甲狀腺以外的地方，醫生或會把甲狀腺附近的組織一併切除。若手術並未能清除癌細胞，醫生或會加配放射碘治療、體外放射治療或藥物作輔助治療。

不過，約有三分一擴散性甲狀腺癌患者，其腫瘤已蔓延至甲狀腺外，或出現遠端器官轉移，患者無法吸收放射碘，他們便須使用傳統化療或標靶藥物，當中標靶藥利用藥物阻擋癌細胞訊號傳遞，令癌細胞不能生長。

一項第三期國際臨床研究顯示，使用標靶藥物組別的無惡化存活期中位數達18個月，客觀反應率 、即腫瘤縮減至一定大小，並維持一定時間的患者比例更可達六成，而一項有關第三期中國患者臨床研究亦顯示，使用標靶治療的無惡化存活期中位數更高達24個月。

不過，症資訊網慈善基金主席方嘉儀指，甲狀腺癌標靶藥物已獲多國，如中國內地、英國、韓國等納入資助多年，但香港仍未有把甲狀腺癌標靶藥物納入安全網，患者負擔極重，更有患者因藥費問題，延遲治療，或錯過治療黃金期。」

方嘉儀促請港府及關愛基金以患者福祉為先，盡快將相關治療納入藥物安全網，以減輕他們在接受治療時面對的經濟壓力。