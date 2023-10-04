今日必看8分鐘｜JPEX案藝員鄭雋熹被捕｜亞運港足四強對日本惜敗

逾百市民商場集氣撐香港男足 港隊四強對日本輸0：4

香港男子足球代表隊今晚（4日）在杭洲亞運四強對戰日本隊，不少市民走到商場看大電視直播。每當港隊有機會入球，現在近百名觀眾就會拍手以及歡呼。雖然港隊最終不敵日本隊輸0:4，但不少市民認為港隊表現不錯，寄望港隊能爭得銅牌。

JPEX案｜TVB藝員鄭雋熹被捕 IG大曬涉案保時捷 頻道講幣圈消息

虛擬資產交易平台JPEX涉無牌經營遭證監會點名，證監會指出事件或涉及詐騙，將案件轉介警方。據了解，商業罪案調查科今早（4日）在屯門區拘捕一名28歲姓劉男子，為詐騙犯罪集團成員。另一邊廂，警方在大埔再拘捕多一名29歲姓鄭男子，涉嫌串謀詐騙。據了解，29歲被捕人為無綫電視藝員鄭雋熹，被戴上黑色頭套帶到元朗南坑村協助調查。警員在南坑村拖走一架白色保時捷，相信為犯罪得益財產。

金鐘17歲少年持刀襲擊政府總部保安 被多人制服 警員當場拘捕

今日（4日）上午10時21分，警方接獲報案指，金鐘添美道政府總部對開行人天橋，有一名少年持生果刀襲擊政府總部的保安員，兩名保安分別被𠝹傷手和扭傷腳，但已將少年制服。警員接報到場，即場拘捕該名17歲少年，現場遺下一把生果刀、黑色背囊及一個保溫瓶，案件列傷人處理。

輕鐵元朗站兩列車相撞出軌 3乘客受傷 列車服務一度受阻

今日（4日）上午9時34分，兩列輕鐵在元朗總站發生碰撞，3人受傷。警方稱，兩部輕鐵在月台對開位置相撞，其中一列車空載，另一列車載有逾百人，事件中有3名女乘客（46至76歲）分別手、頸及腰痛，由救護車送到博愛醫院治理。

西沙路的士衝落6米深山坡 兩人被困 消防花約50分鐘游繩救人

馬鞍山發生車禍。今日（4日）凌晨2時許，一輛的士接載一名乘客，由西貢北港坳村前往西徑村，其間沿西沙路往馬鞍山方向行駛，途經企嶺下老圍對開一個右彎時，突然撞壆、越過雙白線，再鏟上行人路，繼而衝落約6米深山坡，全車翻側擱在一棵樹上。的士女司機和女乘客被困，幸僅受輕傷，及仍保持清醒。消防員接報游繩而下救出，救人過程歷時約50分鐘。兩人由救護員在場治理，其中61歲女司機傷勢甚輕，毋須送院；34歲女乘客則頸受傷，須送院治理，警方正調查車禍原因。

荃灣眾安街星展銀行女子突亮刀 職員大驚報警拉人

荃灣眾安街星展銀行今午（4日）有人亮刀，職員大驚報警。下午2時29分，警方接獲該銀行職員報案，指一名女子突然在銀行其中一間房間內，取出一把刀放於桌上，職員於是報警。警員趕至控制現場情況，一度持盾牌及警棍戒備，其後以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕涉案女子，正調查她為何亮刀。現場消息稱，她懷疑因投資問題到銀行交涉，其後涉嫌取出一把7吋長生果刀放在桌上。事件中幸無人受傷，銀行則照常營業。

有片｜屯門私家車撞鐵柱後剷上行人路 司機一度被困

今日（4日）上午8時許，一輛豐田私家車沿屯門掃管笏路往黃金海岸行駛，至星堤對開懷疑失控，撞倒多條鐵柱後剷上行人路，再撞巴士站牌。私家車車頭毀爛，司機無法開門，被困車廂，報警求助。

颱風小犬︱天文台：今晚至明日凌晨發一號風球 周末期間狂風驟雨

颱風小犬開始逼近香港，香港天文台今日（4日）中午表示按照現時預測路徑，小犬會在今晚至明日（5日）凌晨進入本港800公里範圍內，屆時會發出一號戒備信號，比之前預測發出一號風球的時間稍為推遲。天文台預料小犬會橫過台灣南部並移向廣東東部沿岸，隨後向西移動靠近珠江口一帶，同時受東北季候風影響逐漸減弱。