颱風小犬︱天文台：今晚至明日凌晨發一號風球　周末期間狂風驟雨

颱風小犬開始逼近香港，香港天文台今日（4日）中午表示按照現時預測路徑，小犬會在今晚至明日（5日）凌晨進入本港800公里範圍內，屆時會發出一號戒備信號，比之前預測發出一號風球的時間稍為推遲。天文台預料小犬會橫過台灣南部並移向廣東東部沿岸，隨後向西移動靠近珠江口一帶，同時受東北季候風影響逐漸減弱。



天文台指小犬對本港天氣的影響視乎其減弱速度和與珠江口的距離。現時預計受小犬及季候風影響，本港周末期間可能會有狂風驟雨，吹偏北強風，部分地區包括離岸及高地風力尤其大，天氣顯著較涼。市民請留意最新天氣消息。



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天文台：小犬對本港影響視乎其減弱速度及與珠江口距離

根據香港天文台正午發出的特別天氣提示，按照現時預測路徑，小犬會在今晚至明日凌晨進入本港800公里範圍內，天文台屆時會發出一號戒備信號。天文台料，小犬會橫過台灣南部並移向廣東東部沿岸，隨後向西移動靠近珠江口一帶，同時受東北季候風影響逐漸減弱。

周末期間部份地區包括離岸及高地風力尤其大

天文台指，小犬對本港天氣影響視乎其減弱速度和與珠江口的距離。現時預計受小犬及季候風影響，本港周末期間可能會有狂風驟雨，吹偏北強風，部份地區包括離岸及高地風力尤其大，天氣顯著較涼。

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