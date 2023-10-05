「熱情媽媽」印度進口白胡椒粉驗出含有除害劑　食安中心指令停售

食環署食物安全中心今日（5日）公布，本地有機食物品牌「熱情媽媽」一款印度進口的白胡椒粉樣本，驗出含有除害劑環氧乙烷。市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。



本地有機食物品牌「熱情媽媽」一款印度進口的白胡椒粉樣本，驗出含有除害劑環氧乙烷。（「熱情媽媽」facebook）

本地有機食物品牌「熱情媽媽」一款印度進口的白胡椒粉樣本，驗出含有除害劑環氧乙烷。食安中心表示，市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：Organic WHITE PEPPER POWDER

品牌：熱情媽媽

來源地：印度

淨重：每樽55克

零售商：餸你健康



此日期前最佳：2023年9月29日



食安中心發言人表示，中心跟進一宗相關事件時，從荃灣一個零售點抽取上述樣本進行檢測，結果顯示有關樣本含有除害劑環氧乙烷。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關零售商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線3565 1770／9555 5280，查詢有關產品的回收事宜。

發言人續指，國際癌症研究機構目前將環氧乙烷歸類為第一組致癌物。根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用。違例者最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。」

發言人呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。