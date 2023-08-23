福島核污水｜一問一答拆解禁令產品　「一夜干」受限　魚蛋獲放生

日本明日起（24日）排放核污水，港府凌晨零時起，禁止日本東京及福島等10個都縣所收穫、製造、加工或包裝的水產、海鹽及海藻輸入香港和在香港境內供應。



水產定義可闊可窄，食物安全專員黃宏就解釋，乾製水產包含其中，例如「一夜干」涉及一整條魚的醃製，屬於乾製保存水產，故受禁令所限，但合成食品則不包括其中，例如魚蛋，因已溝入不少麵粉，不含整條魚，另外蠔油、豉油等亦不受限，但當局會抽查。



《香港01》整合今日（23日）政府記者會內容，一問一答解釋禁令下水產定義等。



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

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問題一：乾製水產是否包涵在禁令內？



食物安全專員黃宏：水產定義較複雜，當中包含乾製水產，例如「一夜干」，是一條魚經過醃製後的魚乾，屬於乾製保存的水產，故包含在禁令中。

一夜干（圖片來源：IG@gekiyasu_yakiniku）

問題二：合成食品是否包涵在禁令內？



食物安全專員黃宏：不包括，例如魚蛋，因魚蛋溝入不少面粉，食物中未必有整條魚，現時食安令下不包括合成食品，但會進行抽檢，豉油及蠔油等配料也非水產層面，同樣不包在禁令內，但食安中心會抽查。

問題三：購入10都縣水產到港加工合成，是否可以？



食物安全專員黃宏：不可以，只要是涉及10都縣入口水產，都不可進入香港，即使到港後再加工都不可。

福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸即將爆滿，最快8月24日會排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

問題四：經過10都縣轉運到港的水產，是否包括在內？



食物安全專員黃宏及食物環境衞生署署長楊碧筠：視乎情況，如果曾在10都縣收穫、製造、加工或包裝的水產品，無論其中哪一項，即使非直送經其他地方轉運香港，都受限於禁令。

不過，若水產並無在10個都縣進行過上述四個工序，即使在被禁止的東京都轉運到港，也不受此限。

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